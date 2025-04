Tutte le nuove date delle partite di serie B

Il divieto di disputare manifestazioni sportive nella giornata in cui si svolgeranno i funerali di papa Francesco ha costretto tutte le federazioni che avevano nei propri calendari partite fissate per il 26 aprile a cambiare programmi. Non ha fatto eccezione la Fipav, che a tutte le società interessate ha chiesto di accordarsi con le avversarie di turno per fissare un anticipo o un posticipo dei propri match, rendendo ancora più pressante la richiesta con il vincolo di non oltrepassare il 2 maggio, data nella quale è in programma la giornata successiva. Con i playoff ormai alle porte in tutti i campionati, infatti, non ci sono spazi per rimandare queste sfide alle settimane successive. Così, in poche ore, tutte le società hanno provveduto ad accordarsi sulle nuove date.

Due sono gli anticipi: comincerà il Volano domani pomeriggio, impegnato a Novara a partire dalle ore 18, mentre in serata, alle 20, l’impianto di Sanbapolis ospiterà la sfida di B maschile fra UniTrento Volley e Massanzago. Lunedì 28 la Studio 55 Ata, in B2 femminile, giocherà ad Orgiano a partire dalle ore 21, mentre mercoledì 30 alle ore 21, per la B maschile, il C9 Arco Riva ospiterà il Monselice e alla stessa ora il Basilisco ospiterà il Pralboino in B2 femminile. Giovedì 1 maggio alle ore 17, infine, la Trentino Energie Argentario ospiterà a Cognola il Parella Torino, appena 48 ore prima della partita successiva.