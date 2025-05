Questa sera gara-2 della finale scudetto, ago della bilancia

Si gioca oggi, primo maggio, all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche gara 2 di Finale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2025. L’Itas Trentino farà visita alla Cucine Lube, trovandosi avanti 1-0 nella serie che si articola al meglio delle cinque partite. Fischio d’inizio previsto per le ore 18.15: diretta RAI Sport, Radio Dolomiti e live streaming sulle piattaforme OTT DAZN e VBTV.

Dopo la vittoria di gara 1, la formazione gialloblù si sposta oggi nelle Marche per provare a concedere il bis, in modo da portarsi sul doppio vantaggio e guardare alla seconda parte della serie con maggiori possibilità di vittoria.

«Il risultato della prima partita fa ormai parte del passato, ora guardiamo con determinazione alla trasferta che ci aspetta, sapendo perfettamente che in questa serie il livello di difficoltà aumenterà col passare non solo delle partite, ma anche dei singoli set. – ha puntualizzato l’allenatore Fabio Soli in sede di presentazione dell’appuntamento - Gara 2 sarà un match che ci metterà a dura prova, anche perché Civitanova tra le mura amiche in questa stagione ha quasi sempre vinto e vanta statistiche da prima della classe. Avremo bisogno di una prova concreta, confermando e, dove possibile, migliorando la buona performance con cui abbiamo affrontato le difficoltà domenica scorsa».

La formazione trentina ha completato la preparazione all’appuntamento con l’allenamento odierno mattutino alla ilT quotidiano Arena, che ha preceduto la partenza per le Marche. A disposizione ci sarà anche Kamil Rychlicki, che durante il primo set di gara 1 aveva dovuto lasciare il campo per un risentimento lombare.

Giovedì sera l’Itas Trentino avrà un motivo in più per cercare la vittoria: sfatare il tabù relativo a gara 2. Nelle precedenti serie di Finale Scudetto disputate, infatti, la società gialloblù non ha mai vinto la seconda partita. I risultati parlano solo in favore degli avversari, con Trento sconfitta tre volte a Piacenza (per 2-3 nel 2008, 1-3 nel 2009 e 2013), in una circostanza a Modena (in quattro set nel 2015) e due volte a Civitanova Marche (0-3 nel 2017, 2-3 nel 2023).

Gli avversari

La Cucine Lube Civitanova è pronta ad ospitare per la seconda volta in questa stagione l’Itas Trentino all’Eurosuole Forum con l’obiettivo di ottenere il punto del pareggio nella serie e garantirsi un’altra partita stagionale (in quel caso, comunque, l’ultima) di fronte al proprio pubblico, che in prevendita ha già acquistato tutti i biglietti disponibili. La sconfitta esterna di domenica sera ha confermato il fattore campo e costringerà la squadra di Medei a fare altrettanto per non trovarsi già domenica pomeriggio di nuovo a Trento sulla situazione di 0-2. I marchigiani in questi Play Off hanno vinto due delle quattro partite interne sin qui giocate (gara 3 dei quarti con Milano e gara 4 di semifinale con Perugia), ma nel corso della regular season hanno fatto registrare percorso netto (undici su undici). Prima del match l'opposto Lagumdzija (miglior marcatore della Lube nei Play Off con 146 punti in dieci partite) verrà premiato come mvp delle Semifinali.