Tempo di bilanci per Alessio Fellin e Nicole Preti

Per il Basilisco Mezzocorona quella terminata sabato 10 maggio con il platonico successo per 3-0 contro una Marmi Lanza Zevio schierata dando spazio a tante riserve è stata una stagione avara di soddisfazioni. Due soli successi in 26 partite, arrivati a retrocessione già acquisita, rappresentano un bilancio assolutamente deficitario anche per un gruppo che era consapevole di tutte le difficoltà che avrebbe incontrato. Infortuni e addii, che hanno privato il team di una lunga serie di giocatrici chiamate a costituire la spina dorsale della squadra, hanno contribuito a questo risultato, ma in ogni caso l'organico non era adeguato alla categoria. Le cose migliori si sono viste nel finale di stagione, quando Alessio Fellin ha raccolto i cocci ed è riuscito rimotivare le superstiti dando un senso alla loro difficile, ma formativa, esperienza.

Dopo l'ultimo match ce ne hanno parlato l'allenatore e la capitana Nicole Preti.



Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube