Marcelo Mendez è il nuovo allenatore gialloblù

Un profilo internazionale, con alle spalle tanta esperienza e al tempo stesso tanto entusiasmo per quella che sarà la sua prima volta nella SuperLega italiana: sono le motivazioni che hanno portato Trentino Volley a scegliere Marcelo Mendez come nuovo allenatore della squadra Campione d’Italia in carica.

Sessantunenne argentino, originario di Buenos Aires, ma in possesso anche del passaporto italiano, si è legato al club di via del Brennero con un contratto biennale, sino a giugno 2027. Arriva a Trento dopo un significativo quadriennio in Polonia, sulle panchine del Resovia e dello Jastrzebski, per inaugurare un nuovo percorso tecnico che possa far compiere alla squadra un ulteriore salto di qualità. Marcelo Mendez metterà a disposizione tutta la conoscenza pallavolistica accumulata in quarant’anni di carriera, in cui ha allenato anche due nazionali (Spagna e Argentina, con cui disputerà in estate il Mondiale prima di dedicarsi esclusivamente all’Itas Trentino) e i principali club brasiliani (Monteclaros e Sada), polacchi e spagnoli, collezionando 37 titoli con i club e quattro medaglie con la selecciòn del suo Paese, fra cui quella di bronzo all’Olimpiade di Tokyo 2020.

«Siamo davvero felici di dare il benvenuto in Trentino Volley ad un allenatore di grande fama e capacità come Marcelo Mendez. – sono parole del Presidente Marcello Poli - Ha accettato con entusiasmo la nostra proposta per guidare la squadra e per fare in modo che questo gruppo possa continuare a crescere e a concorrere per la vittoria di tutte le manifestazioni a cui parteciperà. Marcelo è un vero maestro di pallavolo, che metterà a disposizione tutta la propria conoscenza e l’esperienza maturata in tanti anni di carriera internazionale. Nei colloqui che ho avuto con lui nelle ultime settimane ho scoperto una persona decisamente determinata, curiosa e che riconosce il valore della rosa che avrà a sua disposizione».

«Sono davvero felice di diventare l’allenatore dell’Itas Trentino e di guidare la squadra campione d’Italia in carica. – sono state le prime dichiarazioni di Marcelo Mendez - Arrivo in un grande club, che nel tempo ha dimostrato tutte le sue capacità organizzative e gestionali e tutto il suo intuito per allestire sempre roster molto competitivi. Sedendomi sulla panchina gialloblù lancerò una nuova sfida personale, perché mai prima d’ora avevo potuto allenare nel massimo campionato italiano. Lo farò con Trentino Volley, la società che porta lo scudetto sulle sue maglie; lavorerò ogni giorno perché possa continuare ad averlo ancora su quella divisa in futuro. I giocatori e gli addetti ai lavori mi hanno parlato solo bene di questa realtà e non vedo l’ora di iniziare per provare a portare il mio contributo. Cercherò di applicare la mia idea di pallavolo, ben sapendo che si partirà da basi molto solide. Il gruppo che avrò a mia disposizione è ricco di talento e sa davvero lavorare di squadra, come dimostra la grande qualità messe sempre in campo per la correlazione muro - difesa. Fortunatamente ha ancora margini di miglioramento; sono infatti convinto che si possa fare un ulteriore salto di qualità in particolar modo nei fondamentali di attacco e battuta, che io vorrei fosse ancora più incisiva, più aggressiva».

Mendez è il nono allenatore della formazione maschile di Trentino Volley, il terzo straniero. Per vederlo all’opera a Trento bisognerà attendere la seconda metà di settembre, appena terminerà il suo percorso con la Nazionale Argentina nel Mondiale 2025 nelle Filippine.

La scheda

Nato a Buenos Aires (Argentina) il 20 giugno 1964

1987/88 Atletico River Plate – Argentina giov.

1988/89 Fiat Ammauto Sala Consilina giov.

1989/90 Fiat Ammauto Sala Consilina giov.

1990/91 Jonica Volley giov.

1992/93 River Plate – Argentina

1993/94 River Plate – Argentina

1994/95 River Plate – Argentina

1995/96 River Plate – Argentina

1996/97 River Plate – Argentina

1997/98 River Plate – Argentina

1998/99 River Plate – Argentina

1999/00 River Plate – Argentina

2000/01 River Plate – Argentina

2001/02 River Plate – Argentina

2002/03 River Plate – Argentina

2003/04 River Plate – Argentina

2004/05 Son Amar Drac Palma – Spagna

2005/06 Son Amar Drac Palma – Spagna

2006/07 Son Amar Drac Palma – Spagna

2007/08 Son Amar Drac Palma – Spagna

2008/09 Son Amar Drac Palma – Spagna

2009 Monte Claros – Brasile

2009/10 Sada Cruzeiro - Brasile

2010/11 Sada Cruzeiro - Brasile

2011/12 Sada Cruzeiro - Brasile

2012/13 Sada Cruzeiro - Brasile

2013/14 Sada Cruzeiro - Brasile

2014/15 Sada Cruzeiro - Brasile

2015/16 Sada Cruzeiro - Brasile

2016/17 Sada Cruzeiro - Brasile

2017/18 Sada Cruzeiro - Brasile

2018/19 Sada Cruzeiro - Brasile

2019/20 Sada Cruzeiro - Brasile

2020/21 Sada Cruzeiro - Brasile

2021/22 Asseco Resovia Rzeszow - Polonia

2022/23 Jastrzebski Wegiel – Polonia

2023/24 Jastrzebski Wegiel – Polonia

2024/25 Jastrzebski Wegiel – Polonia

2025/27 Itas Trentino SuperLega

Palmares

3 Mondiali per Club (2013, 2015, 2016)

7 Campionati Sudamericani (2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

6 Campionati Brasiliani (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

2 Campionati Polacchi (2023, 2024)

1 Campionato Argentino (1999)

3 Campionati Spagnoli (2006, 2007, 2008)

6 Coppe di Brasile (2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021)

1 Coppa di Polonia (2025)

2 Coppe di Spagna (2005, 2006)

3 Supercoppe di Brasile (2015, 2016, 2017)

1 Supercoppa di Polonia (2022)

2 Supercoppa di Spagna (2006, 2008)

In nazionale

Allenatore della Nazionale Spagnola (2007-2008)

Allenatore della Nazionale Argentina (2019-2025)

Medaglia d’Oro Campionato Sudamericano (2023)

Medaglia d’Oro Giochi Panamericani (2019)

Medaglia d’Argento Campionato Sudamericano (2019, 2021)

Medaglia di Bronzo Olimpica (Tokyo 2021)