Il terzo schiacciatore dell'Itas Trentino sarà Jordi Ramon

Il mercato dell’Itas Trentino maschile Campione d’Italia fa registrare la prima operazione in entrata. Per potenziare la rosa 2025/26 si parte da un giocatore che agirà in posto 4, nel ruolo di schiacciatore: è ufficiale, infatti, l’ingaggio annuale dello spagnolo Jordi Ramon, nelle ultime due stagioni in SuperLega a Cisterna di Latina. Sarà il martello spagnolo, che compirà ventisei anni a luglio, a completare il parco schiacciatori che poteva già contare sugli azzurri Lavia e Michieletto e sul giovane prodotto del vivaio Bristot.

Un rinforzo di grande valore tecnico ed agonistico, con notevole esperienza internazionale, che garantirà sin dall’avvio di stagione un apporto consistente in tutti i fondamentali. Nelle precedenti due annate nel campionato italiano Jordi si è fatto apprezzare come atleta completo ed efficace in tutti i fondamentali, qualità che il pubblico trentino ha potuto ammirare dal vivo già in cinque occasioni, tre di queste solo nell’anno solare in corso. Con la compagine laziale fra il 2023 ed il 2025 ha giocato complessivamente 59 partite, realizzando in totale 659 punti e facendo registrare numeri importanti: 44% in attacco, il 18% di ricezioni perfette, 51 muri e 72 battute vincenti. Proprio la sua grande incisività al servizio lo ha portato a vincere nella stagione di debutto in SuperLega (2023/24) il premio di Lega come miglior aceman del torneo. Prima di arrivare in Italia aveva disputato importanti stagioni anche a Palma di Maiorca, Teruel, Herrsching (Germania) e Narbonne (Francia), dove si era fatto notare dai dirigenti pontini.

«Non potevo rifiutare l’offerta che mi ha fatto Trentino Volley. – ha spiegato dalla Spagna Jordi Ramon, che proprio nello scorso weekend ha concluso la fase a gironi dell’European Golden League con la sua Nazionale - Considero l’approdo in una realtà così importante un passo in avanti davvero significativo per la mia carriera. Da due anni gioco nel campionato italiano, il più bello e difficile al mondo, e l’opportunità di vestire la maglia dei Campioni in carica per provare ad offrire il mio contributo è sicuramente un bellissimo stimolo. Se arrivi a giocare in SuperLega non vuoi più andartene, figurarsi se lo puoi fare per Trento. Ho un bellissimo ricordo dell’atmosfera che si respira al palazzetto, anche se ad onor del vero alla ilT quotidiano Arena ho sempre e solo perso».

«Ramon è un giocatore che, pur essendo ancora piuttosto giovane, ha già accumulato tanta esperienza sia a livello internazionale sia nel campionato italiano. - sono parole del nuovo allenatore di Trentino Volley Marcelo Mendez - Credo che potrà offrire un grande contributo alla nostra causa, avendo dalla sua una battuta molto incisiva, ma potenzialmente ancora più efficace, e numeri notevoli sia in attacco sia in ricezione. È importante contare su atleti con caratteristiche come le sue nel nuovo roster».

Jordy Ramon vestirà la maglia numero 7; sarà il secondo giocatore spagnolo della storia gialloblù dopo Enrique De la Fuente, schiacciatore originario di Vigo Pontevedra protagonista della prima storica salvezza nella stagione d’esordio gialloblù nel massimo campionato italiano (2000/01). Arriverà a Trento a fine agosto, tenendo conto che la sua Nazionale non prenderà parte al Mondiale.

La scheda

nato a Sòller (Spagna), il 9 luglio 1999

194 cm, ruolo schiacciatore

2011/12 Sòller Volley - Spagna

2012/13 Sòller Volley - Spagna

2013/14 CyL Palencia – Spagna

2014/15 CyL Palencia – Spagna

2015/16 CyL Palencia – Spagna

2016/17 CyL Palencia – Spagna

2017/18 CyL Palencia – Spagna

2018/19 Urbia Voley Palma – Spagna

2019/20 Pamesa Teruel Voleibol - Spagna

2020/21 Pamesa Teruel Voleibol - Spagna

2021/22 WWK Volleys Herrsching - Germania

2022/23 Narbonne Volley - Francia

2023/24 Cisterna Volley SuperLega

2024/25 Cisterna Volley SuperLega

2025/26 Itas Trentino SuperLega

Palmares

1 Coppa del Re (2020)

2 Supercoppe Spagnole (2020, 2021)

Miglior battitore Campionato Italiano 2023/24

In nazionale

115 presenze con la Spagna

Medaglia d’Argento Giochi del Mediterraneo 2022

Medaglia di Bronzo Wevza Cup Under 19 2014