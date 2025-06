Leonardo Sandu promosso in prima squadra, come quarto centrale

Da ormai più di tre lustri, al termine di ogni sessione di mercato, Trentino Volley promuove in prima squadra maschile almeno un nuovo prodotto del suo settore giovanile. La tradizione proseguirà anche nell’estate 2025: a rinnovarla sarà il centrale Leonardo Gabriel Sandu, che, dopo aver completato la trafila nel vivaio trentino e disputato due campionati di Serie B con la maglia del progetto UniTrento Volley, da ottobre sarà a tutti gli effetti un giocatore del roster dell’Itas Trentino di SuperLega.

Per il giovane posto 3 nato a Tarquinia, ma di origini rumene, diciotto anni a settembre, si tratta di una promozione guadagnata sul campo. Durante l’ultima annata, oltre ad essere stato un elemento di punta della squadra Juniores, giunta al settimo posto in classifica anche grazie ai suoi 249 punti realizzati (di cui 76 a muro) in 26 partite, Leonardo ha infatti avuto già modo di dimostrare le sue grandi potenzialità, allenandosi spesso con la prima squadra e trovando posto in panchina anche in un paio di occasioni ufficiali. È un centrale fisico, che abbina una buonissima elevazione ad una valida tecnica in attacco e a tanti centimetri a muro. Agli ordini di Marcelo Mendez e al fianco di interpreti di classe del suo ruolo come Flavio e Bartha potrà imparare e crescere molto.

«Portare in prima squadra ogni estate un nostro giovane è una grande soddisfazione per la società, che da oltre due decenni ha investito tanto nel vivaio. – sono parole del Responsabile del Settore Giovanile Riccardo Michieletto - Siamo contenti di offrire oggi questa occasione a Sandu come in passato avevamo fatto con i vari Lanza, Giannelli, Nelli, Bristot e Pellacani, giusto per citarne alcuni; tutti quanti hanno saputo fare un salto di qualità importante anche dal punto di vista della mentalità per tenere il ritmo ed il livello della SuperLega. Ci auguriamo che anche Leonardo riesca a compierlo, perché a livello tecnico e fisico ha già i mezzi per reggere il passaggio».

«È il coronamento di un sogno iniziato qualche anno fa, quando arrivai a Trento giovanissimo. – sono parole di Leonardo Sandu - Nel cassetto ce ne sono tanti altri da realizzare, ma questo era fra i più importanti. Vestire la maglia con lo Scudetto sul petto durante la prossima stagione sarà davvero fantastico anche dal punto di vista simbolico; so che devo migliorare tanto, sotto tutti i punti di vista, ma non vedo l’ora di iniziare. Voglio ringraziare i compagni di squadra che ho avuto in queste prime stagioni in gialloblù, ma soprattutto l’allenatore Francesco Conci e i dirigenti. Tutti loro mi hanno dato l’opportunità di iniziare a credere in questo sogno e mi hanno permesso di vivere ogni giorno pensando alla pallavolo».

Sandu sarà il trentesimo giocatore che approda dal Settore Giovanile alla prima squadra di Trentino Volley nel corso di venticinque anni di storia societaria e vestirà la maglia numero 17.

La scheda

Nato a Tarquinia (Roma), il 14 settembre 2007

200 cm, ruolo centrale

2020/21 Etruria Volley giov.

2021/22 Etruria Volley giov.

2022/23 Itas Trentino C

2023/24 UniTrento Volley B

2024/25 UniTrento Volley B

2025/26 Itas Trentino SuperLega