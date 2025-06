Il terzo centrale dell'Itas Trentino sarà il giovane Torwie

Il mese di giugno riserva un’altra importante operazione per il mercato in entrata dell’Itas Trentino maschile campione d’Italia, che prosegue il rinnovamento al centro della rete. Dopo la recente ufficializzazione del giovane Sandu, il reparto di posto 3 si arricchisce infatti di un ulteriore talento fisico, già di altissimo livello, che risponde al nome del tedesco Simon Valentin Torwie.

Torwie ha firmato un contratto biennale, indosserà la maglia numero 33, mai utilizzata prima da nessuno, e sarà il quinto tedesco della storia gialloblù dopo lo stesso Hübner, Walter, Backmann e Zenger.

Classe 2001, 208 centimetri d’altezza, ventiquattro anni a novembre, rappresenta uno dei prospetti più interessanti a livello mondiale nel suo ruolo, come sta dimostrando in queste ultime settimane con prestazioni sempre più convincenti con la maglia della Germania in VNL 2025. Agli ordini dell’allenatore Michal Winiarski, nel corso delle prime otto partite del torneo ha già realizzato 60 punti, di cui 22 a muro, 7 in battuta e col 51% in attacco.

Nonostante la giovane età, Simon Torwie vanta un’esperienza internazionale già piuttosto articolata. Nato a Palma di Maiorca (Spagna), dove i genitori lavoravano in quel periodo e dove è anche pallavolisticamente cresciuto, si è trasferito in Germania all’età di sedici anni, rimanendo a Francoforte sino al 2020 prima di volare negli Usa, frequentare l’Università di Long Beach State, che in passato ha lanciato giocatori come Ctvrtlik, Lee e Defalco, e disputare per quattro anni il campionato NCAA.

Nel 2024 è tornato in Europa, vestendo la maglia dell’SVG Lüneburg, allenato da un altro ex gialloblù come Stefan Hübner, con cui ha disputato l’ultima edizione Champions League e messo a terra 93 palloni, con il 56% in primo tempo, 28 block e 13 battute vincenti in dieci presenze. Proprio durante una partita del massimo torneo continentale contro lo Jastrzebski è stato notato da Marcelo Mendez, futuro coach di Trentino Volley, che ha consigliato il suo ingaggio.

«Sono felicissimo di poter finalmente giocare nella SuperLega italiana e poterlo fare con il club campione in carica. – afferma Simon Torwie - Da lontano ho sempre seguito con attenzione questo campionato, che considero il più bello e difficile al mondo e sono entusiasta di viverlo finalmente da protagonista. Trentino Volley è una delle migliori società di pallavolo e considero l’approdo in questa realtà il momento più importante della mia carriera. Durante l’ultima stagione a Lüneburg, ho parlato di Trento con Stefan Hübner e lui mi ha chiaramente fatto capire che arriverò in una realtà fantastica e in un club molto organizzato, che fa sempre il massimo per i propri giocatori e poi mi ha parlato benissimo della città e di tutto l’ambiente».

«Torwie è un giocatore dal grande potenziale fisico e tecnico. – ha specificato il nuovo allenatore Marcelo Mendez - Pur essendo ancora molto giovane, ha maturato tanta esperienza internazionale, giocando in Spagna, in Champions League, nei campionati universitari degli Stati Uniti e ultimamente anche in VNL con la Germania. Ha già spiccate qualità a muro e sono convinto che qui a Trento potrà diventare ancora più completo e un grande interprete a tutto tondo del suo ruolo».

La scheda

Nato a Palma di Maiorca (Spagna), l’1 novembre 2001

208 cm, ruolo centrale

2015/16 Artà CV – Spagna

2016/17 Artà CV – Spagna

2017/18 TuS Kriftel - Germania

2018/19 TuS Kriftel - Germania

2019/20 Volleyball-Internat Frankfurt - Germania

2020/21 Long Beach State University - Usa

2021/22 Long Beach State University - Usa

2022/23 Long Beach State University - Usa

2023/24 Long Beach State University - Usa

2024/25 SVG Lüneburg - Germania

2025/27 Itas Trentino SuperLega

In nazionale

42 presenze con la Germania

Medaglia d’Oro Europeo Under 18 2018