Nel nuovo campionato di A2 ci saranno ufficialmente 19 squadre

Sono 19, alla fine, le società che hanno richiesto l’iscrizione al prossima campionato di serie A2 femminile. Alle 17 che abbiamo indicato ieri si sono infatti aggiunte Marsala, che ha rilevato il diritto sportivo di Bologna e Concorezzo, che ha fatto proprio quello di Lecco. Confermate tutte le altre già citate, ovvero le retrocesse Talmassons e Roma, le confermate Sant’Anna Messina, Clai Imola, Futura Busto Arsizio, Costa Volpino, Trentino Volley, Casalmaggiore, Altafratte, Melendugno, Brescia e Offanengo. Ad esse si aggiungono le neopromosse Modena e Fasano, mentre sono subentrate Altamura grazie al titolo di Cremona e Altino con il titolo di Castelfranco Sotto. La 19ª squadra è il Club Italia. Evaporano nel nulla i diritti di Villa Cortese, che ha dominato il girone A della B1, e Hermaea Olbia, che non si sono iscritte. Questo numero porterà a comporre nella prima fase un girone da 10 squadre ed uno da nove, con 3 retrocessioni finali invece di 4.

I roster di qualità più elevata, ad oggi, sembrano quelli di Talmassons, Brescia e Roma. La squadra friulana potrà contare sulla regista Scola, sulle schiacciatrici Enneking, Bakodimou e Rossetto, sulle centrali Molinaro e Gannar, sull’opposta Frosini e sul libero Mistretta. Quella lombarda sarà guidata da Prandi in regia, che alzerà per l’opposta Vernon e per Michieletto in banda, al centro potrà contare su Olivotto e Modestino, con Parrocchiale libero. In quanto al team capitolino è ricco di ex trentine, quali la regista Guiducci, le schiacciatrici Mason e Angelina, alle quali si aggiungono l’opposta Perovic e le centrali Consoli e Guidi. In seconda fascia possiamo inserire Itas Trentino. Messina, Busto Arsizio e Imola, uscita molto rafforzata dal mercato estivo. I posti disponibili per la A1 saranno come di consueto due.