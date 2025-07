In Champions League la Trentino Itas ritrova subito lo Ziraat

Sono stati ufficializzati questa mattina, al termine del sorteggio svolto in Lussemburgo presso l’European Broadcasting Centre, i cinque gironi della Main Phase di CEV Champions League. La Trentino Itas inizierà la quattordicesima partecipazione al massimo torneo continentale per club, vinto già quattro volte, nella Pool A, che comprende i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara (affrontati a marzo in semifinale di CEV Cup), i francesi del Tours e una squadra qualificata dai turni preliminari (in programma fra il 21 ottobre e il 27 novembre).

La fase a gironi prevede al solito un totale di sei gare, divise fra girone d’andata e ritorno, inizierà il 10 dicembre 2025, per concludersi il 18 febbraio 2026. Ai Play Off si qualificheranno le prime due classificate di ogni girone e la migliore terza; le cinque seconde classificate e la migliore terza giocheranno gli ottavi di finale con gare di andata e ritorno (4 e 11 marzo), che qualificano tre squadre ai quarti, a cui accedono di diritto le prime classificate di ogni Pool.

Questo, nel dettaglio, il cammino che attenderà la Trentino Itas nella Pool A della Main Phase di 2026 CEV Champions League. Le date riportate sono indicative; per esigenze televisive le partite potrebbero essere infatti disputate anche con un giorno di anticipo o di posticipo (a giorni l’ufficialità di date ed orari):



1ª giornata – 10 dicembre: Trentino Itas - vincitrice turno preliminare

2ª giornata – 7 gennaio: Tours Vb - Trentino Itas

3ª giornata – 21 gennaio: Ziraat Bankkart Ankara - Trentino Itas

4ª giornata – 28 gennaio: Trentino Itas - Tours VB

5ª giornata – 11 febbraio: vincitrice turno preliminare - Trentino Itas

6ª giornata – 18 febbraio: Trentino Itas - Ziraat Bankkart Ankara

POOL A: Trentino Itas (Italia), Ziraat Bankkart Ankara (Turchia), Tours VB (Francia), vincitrice di un turno preliminare.POOL B: Bogdanka LUK Lublin (Polonia), Galatasaray Istanbul (Turchia), Knack Roeselare (Belgio), Halkbank Ankara (Turchia).POOL C: Berlin Recycling Volleys (Germania), Sir Sicoma Monini Perugia (Italia), VK Lvi Praha (Repubblica Ceca), vincitrice di un turno preliminare.POOL D: Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonia), SVG Lüneburg (Germania), Sporting CP Lisboa (Portogallo), Asseco Resovia Rzeszow (Polonia)POOL E: Cucine Lube Civitanova (Italia), PGE Projekt Warszawa (Polonia), Volley Haasrode Leuven (Belgio), Montpellier HSC VB (Francia).

Squadre impegnate nei turni preliminari: TSV Raiffeisen Hartberg (Austria), Azzerrail Baku (Azerbaijan), OK Napredak Odzak (Bosnia ed Erzegovina), Mol Mursa Osijek (Croazia), Guaguas Las Palmas (Spagna), Akaa Volley (Finlandia), Olympiacos Piraeus (Grecia), MAV Foxconn Szekesfehervar (Ungheria), VC Strumica Strumica (Macedonia del Nord), Orion Stars Doetinchem (Olanda), Dinamo Bucuresti (Romania), ACH Volley Ljubljana (Slovenia), Radnicki Kragujevac (Serbia).

L’identikit dello Ziraat Bankkart Ankara

Rispetto alle maggiori Società di pallavolo turche vanta meno tradizione (è stata fondata nel 1981) ma conta comunque tante vittorie nel suo palmares: quattro scudetti (l’ultimo vinto lo scorso aprile), una Coppa di Turchia (vinta nel 2010), quattro Supercoppe (2010, 2021, 2022 e 2023), una Coppa Balcanica, vinta nel 2018 e soprattutto la CEV Cup conquistata pochi mesi fa in finale contro i campioni uscenti del Resovia dopo aver eliminato la Trentino Itas in semifinale. Proprio questa vittoria rappresenta il risultato internazionale di maggior livello, che ha di fatto messo in secondo piano il secondo posto ottenuto nella Challenge Cup 2021. Grazie al successo nel campionato turno parteciperà per la quinta volta alla Champions League, in cui il miglior risultato di sempre è la semifinale raggiunta nell’edizione 2024, vinta da Trento.

L’allenatore Kavaz (che a febbraio del 2022 aveva preso il posto dell’italiano Santilli) ha a sua disposizione una rosa che ha tanto talento, specialmente su palla alta: al posto di Anderson, trasferitosi in Giappone al termine della precedente trionfale stagione, è stato infatti ingaggiato lo schiacciatore polacco Fornal (ex Jastrzebski), che farà coppia in diagonale con il francese Clevenot (miglior giocatore dell’Olimpiade di Parigi, in Italia con la maglia di Milano e Piacenza) mentre nel ruolo di opposto ci sarà spazio per l’olandese Nimir Abdelaziz (a Trento nella stagione 2020/21 in cui ha totalizzato 46 presenze e 841 punti). Tutti gli altri giocatori sono autoctoni, nel giro della nazionale turca ci sono il regista Yenipazar, i centrali Bülbül e Savas ed il libero Bayraktar, i quattro atleti che completano il sestetto titolare.

Con Trentino Volley vanta due precedenti ufficiali, entrambi recentissimi e riferiti alla semifinale di 2025 CEV Cup, con un successo per parte: 3-2 gialloblù a Trento il 12 marzo, 1-3 turco il 19 marzo ad Ankara.

L’identikit del Tours Vb

Formazione che fa riferimento alla città di oltre 130.000 abitanti che porta lo stesso nome ed è capoluogo della regione Indre et Loire; è storicamente una delle squadre transalpine più rappresentative. A conferma di tutto ciò, vi è il fresco decimo titolo nazionale ottenuto lo scorso maggio, superando in Finale il Poitiers; nel suo palmares conta anche undici Coppe nazionali, cinque supercoppe francesi e, soprattutto, due titoli continentali: la Champions League, vinta nel 2005 ad Atene sconfiggendo in finale i greci dell’Iraklis Salonicco, e la CEV Cup vinta nel 2017, superando in finale proprio Trento al golden set. Nella massima competizione europea (a cui partecipa per la diciannovesima volta nella sua storia) ha inoltre ottenuto anche un secondo posto nel 2007, mentre nella passata stagione ha disputato la CEV Cup, fermandosi come Trentino Volley alle semifinali.

Con il club gialloblù vanta già otto precedenti ufficiali, sei di questi riferiti a partire della fase a gironi di Champions League. Nell’edizione 2013, i gialloblù si imposero con un doppio 3-0, prima in Francia (primo novembre 2012) e poi al PalaTrento (5 dicembre 2012), in quella 2016 la Trentino Diatec vinse 3-0 in casa il 2 dicembre 2015, ma poi perse la gara di ritorno in Francia al tie break il 16 dicembre 2015, mentre in quella 2024 arrivò una doppia affermazione (3-1 in trasferta il 29 novembre e 3-0 in casa il 21 dicembre). Nella 2017 CEV Cup ci fu spazio per una vittoria per parte nella doppia sfida di Finale: 3-0 gialloblù al PalaTrento il 12 aprile, 1-3 per i francesi tre giorni dopo.

La rosa affidata al tecnico croato Maden Klasic (ex Lubiana) può contare sulle conferme del palleggiatore serbo Coric, dei centrali Santos Marshman e Voss, dello schiacciatore Strehlau (mvp dell’ultimo campionato) e del libero Ramon. I volti nuovi di maggior spicco quelli dell’opposto sloveno Mujanovic (ex Monza), dello schiacciatore finlandese Suihkonen (ex Chaumont) e del pari ruolo canadese Heslinga.