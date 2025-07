Il volley amatoriale trentino in luce alle finali di Cesenatico

Amavolley, l'associazione sportiva trentina che promuove la pallavolo mista, con una formula che ha un valore speciale, perché mescola in campo donne e da uomini con pari opportunità (3+3 con libero senza vincoli di genere), si conferma come punto di riferimento per questa formula così innovativa e ricercata.

La stagione 2024/2025 si è chiusa con un trend in crescita costante: sono 41 le squadre coinvolte, 884 atlete ed atleti, di cui 449 donne e 435 uomini, con 24 società partner. La crescita non è solo a livello quantitativo, ma soprattutto qualitativo. Il campionato è articolato in tre categorie, Esordienti, Promozione ed Eccellenza, inizia in autunno, solitamente ad ottobre, e termina a maggio con l'inizio dell'estate. Estate che culmina con la kermesse delle Finali Nazionali USAcli - Italian Volley League di Cesenatico, un’occasione di confronto avvincente e dalla partecipazione straordinaria.

Le finali sono un evento organizzativamente sofisticato in cui Amavolley ha un ruolo attivo ed organizzativo importante. Quest’anno vi hanno preso parte 94 squadre provenienti da 7 regioni, con più di 1.200 atlete ed atleti che arrivano preparati a giocare una pallavolo di alto profilo. Partecipano le squadre che vincono o che realizzano piazzamenti importanti nei campionati regionali di riferimento, ma è un torneo che resta aperto anche a chi non primeggia nei propri territori, che ama confrontarsi per fare esperienza, per imparare e per tenere alto il livello dell’intero movimento. Dal Trentino, collegate ad Amavolley, hanno partecipato 9 squadre di altrettante società partner. Hanno animato la tre giorni di Cesenatico in quella che è stata una una vera e propria festa non-stop della pallavolo nazionale; si sono divertite ed hanno ottenuto risultati importanti.

L’Associazione porta a casa:





il 5° posto nell’Under 12 Misto con USD Vigolana



il 3° posto nell’Under 13 Misto con la Pallavolo C9 Arco Riva, e il 4° col GS Marzola



il 2° posto nell’Under 19 Femminile con la Lakes Levico Caldonazzo Volley



il 4° posto nel Misto D con la Lakes Levico Caldonazzo Volley



il 1° posto nel Misto B con la Terzo Tempo Volley e l’11° coi Gianduia Volley



Il 7° posto nel Misto A con la Cosavolley Pergine e l’11° col BUS Lavis



Per il futuro Amavolley punta a consolidare la posizione di assoluto primato tra coloro che si dedicano al lifelong volley in Trentino, un'intuizione che si è rivelata vincente ed appagante. Chi gioca a pallavolo vive di emozioni ed Amavolley è un sistema emozionale consapevole di questo suo punto di forza e lavora affinché continui ad essere il proprio marchio di fabbrica: lo realizza con un campionato strepitoso e di livello e tanti tornei al contorno per coinvolte e far stare atlete ed atleti il più possibile insieme. Il movimento è fatto dalle persone e dalle squadre che lo compongono, i risultati sin qui ottenuti sono merito di tutti.È già in pista la programmazione della prossima stagione e già si contano adesioni nuove. Un lavoro organizzativo che non si ferma mai e che può essere seguito su amavolley.it.