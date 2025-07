L'Itas Trentino nel girone di A2 con sole nove squadre

Comincerà nel girone A, quello che contiene appena nove squadre, il cammino dell’Itas Trentino nel nuovo campionato di serie A2. La squadra allenata da Alessandro Beltrami troverà due sole formazioni già incontrate nella prima fase della passata stagione, ovvero Concorezzo e Melendugno, mentre le altre sei avversarie sono nuove, vedi Roma, Marsala e Club Italia, oppure sono formazioni che Marconato e compagne avevano incrociato nella seconda fase, come Messina e Costa Volpino, oppure che non avevano mai incontrato, come Casalmaggiore.

Faranno invece parte del gruppo B la corazzata Talmassons, Busto Arsizio, Brescia, Altafratte, Offanengo, Imola, Modena, Fasano, Altino e Altamura.

Come al solito le migliori cinque di ciascun gruppo prenderanno parte alla Pool Promozione, mentre le restanti nove parteciperanno alla Pool Salvezza, affrontando in entrambi i casi solo le formazioni non affrontate in precedenza, ma, a differenza delle passate stagioni, ogni squadra porterà con sé solamente i punti conquistati contro le squadre coinvolte nella stessa. Questo significa che gli scontri diretti con le altre big, ammesso che si riesca a capire quali saranno, al giro di boa varranno doppio.

La prima classificata della Pool Promozione verrà promossa in Serie A1, mentre le squadre dalla seconda alla nona posizione disputeranno i Playoff Promozione a partire dai quarti, che si giocheranno in gare di andata e ritorno con eventuale golden set in casa della migliore classificata, e successivamente con semifinali e finali, sempre al meglio delle tre gare. Le peggiori tre classificate nella Pool Salvezza retrocederanno nella nuova Serie A3.

L’Itas Trentino dovrà quindi inizialmente guardarsi soprattutto da Messina, dove giocano l’ex Aneta Zojzi e l’ex centrale del Volano Benedetta Campagnolo, e dalla retrocessa Roma, piena di ex come la regista Gaia Guiducci e le schiacciatrici Giulia Angelina e Chiara Mason, che sembrano le più attrezzate del girone A. Pericolose saranno anche Costa Volpino (con Valeria Pizzolato) e Melendugno (con Jessica Joly e Mariateresa Bassi). Il mercato, comunque, è ancora aperto e molti organici sono ancora incompleti, per cui per ora è difficile ipotizzare il potenziale di ogni avversaria.