UniTrento nel girone C con tante consuete compagne di viaggio

Tante compagne di viaggio già incrociate nei mesi scorsi, ma anche tante novità per l’UniTrento Volley nel raggruppamento di serie B maschile che lo accoglierà nella prossima stagione, il C. Si tratta dell’unica squadra trentina presente nella categoria dopo che negli ultimi anni si sono succedute le retrocessioni di Lagaris e Argentario, la cessione dei diritti del Bolghera, la retrocessione del C9 Arco Riva e la fresca rinuncia ad affrontare la B da parte dello stesso Argentario. Si tratta indubbiamente di un campionato difficile, nel quale non ci si può improvvisare, il cui livello è sempre più ostico per le società della nostra regione.

Nel girone C la squadra juniores della Trentino Volley, presente per la quinta stagione consecutiva, ritroverà sette avversarie già incontrate nella passata stagione, ovvero Monselice, Treviso, Bassano, Massanzago e Montecchio Maggiore, che insieme al team di Francesco Conci, rappresentano in questo ordine tutte le classificate dal secondo al settimo posto finale del girone B 2024-2025. Ad esse si aggiungono la decima e l’undicesima classificata, Kioene Padova e Casalserugo, che dopo la retrocessione ai playout ha riacquistato il diritto sportivo per il secondo anno consecutivo. Militavano invece nel girone C le veronesi Dual Caselle e Volley Veneto Bardolino (piazzatesi rispettivamente quinta e sesta).

Sono invece neopromosse l’Olympo Volley di Quinto di Treviso, la Piovese di Piove di Sacco (Padova) e la goriziana Soca di Savogna d'Isonzo. A queste tredici formazioni sarà aggiunta una quattordicesima squadra da ripescare, la cui identità non è ancora nota.