L'UniTrento Volley riparte da tante conferme e poche novità

La settima stagione dell’UniTrento Volley, la squadra iscritta ai campionati nazionali da Trentino Volley in collaborazione con l’Università di Trento, sarà all’insegna della continuità. Dopo la fisiologica rivoluzione dell’estate scorsa, che ha coinciso con l’uscita di scena della generazione di giocatori del 2004, questa volta sono stati apportati solo alcuni ritocchi all’organico che nella passata stagione ha chiuso il campionato al settimo posto, con 15 vittorie in 26 partite all’attivo.

Sono stati promossi in campionati superiori due pezzi da novanta come lo schiacciatore Marco Fedrici, mandato a fare esperienza in serie A3 a San Donà, e il centrale Leonardo Sandu, promosso in prima squadra come quarto nel ruolo dietro a Flavio, Bartha e Torwie.

Procedendo per ruoli, sono dunque confermati i due palleggiatori Nicola Mussari e Samnang Spagnolli, così come i due opposti Davide Boschini e Davide D’Amato. In posto quattro vedremo ancora l’azzurrino Andrea Giani con Federico Pitto e Marco Pesce, che verranno affiancati da altri due volti nuovi non ancora ufficializzati, mentre al centro della rete Federico Frassanella, Giulio Romagnoli e Nicola Taddei verranno affiancati dall’ex C9 e Bolghera Nicolò Scandiuzzi. Non ci saranno novità nemmeno nel campo dei liberi, confermati Gianmarco Graziani e Riccardo Muraro.

Il gruppo giocherà nel girone C, unica squadra trentina, ma il focus principale sarà sul torneo under 19 e sulla Junior League. I ragazzi devono essere iscritti all’università e maturare i crediti necessari per far parte di questo progetto unico in Italia, capace non solo di lanciare nuovi atleti in serie A e B, ma anche di portare alla laurea decine di giovani.

Va inoltre ricordato che se alcuni giocatori passati da questo progetto o dal settore giovanile gialloblù sono ora stelle della nazionale o della SuperLega, altri hanno intrapreso più o meno precocemente la carriera di dirigenti sportivi o di allenatori, come Stefano Coser, ora scoutman della prima squadra, Samuel Dietre, che sta per cominciare il proprio percorso da allenatore nello staff di Alessandro Beltrami in A2 femminile, Andrea Marino, collaboratore impegnato nel reclutamento di nuovi ragazzi. O ancora Oreste Cavuto, ancora in piena attività, al quale da quest’anno è stato affidato il compito di organizzare il Big Camp.