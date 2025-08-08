Il grande balzo in avanti di Emily Cheyenne Colombo
Dopo due stagioni di apprendistato in serie B2, non solo per quanto riguarda la categoria ma anche per quanto concerne il ruolo, Emily Cheyenne Colombo, schiacciatrice piemontese del 2007, nella prossima stagione potrà allenarsi con continuità. e magari assaggiare anche il campo, in un gruppo di serie A2, quello della Trentino Volley, un'esperienza che aveva già fatto un anno fa, ma solo per alcune settimane. Una grande occasione che affronterà senza pretendere nulla, come ci spiega in questa intervista.
Autore
Andrea Cobbe