L'Itas Trentino inizierà la preparazione con quattro soli atleti

Mancano poco meno di due settimane al primo momento ufficiale della nuova stagione maschile della Trentino Volley. L’inizio della preparazione precampionato dell’Itas Trentino campione d’Italia è infatti fissato per il pomeriggio di martedì 19 agosto presso la BTS Arena di Trento e sarà inevitabilmente a ranghi ridottissimi.

Con ben dieci giocatori della nuova rosa ed il primo allenatore Marcelo Mendez impegnati con le rispettive nazionali, saranno solo quattro gli effettivi ad iniziare gli allenamenti: il palleggiatore Alessandro Acquarone, lo schiacciatore Alessandro Bristot, il libero Nicola Pesaresi e il giovane centrale promosso dal settore giovanile Leonardo Sandu. Sino a fine settembre assieme a loro, per dar manforte sia dal punto di vista numerico sia da quello qualitativo, ci sarà una decina di elementi juniores del roster che da ottobre disputerà nuovamente il Campionato di Serie B come UniTrento Volley.
In attesa di Mendez, lo staff tecnico che dirigerà gli allenamenti sarà però già completo e composto dall’assistant coach Adriano Di Pinto, dagli scoutman Fabio Dalla Fina e Stefano Coser, dal fisioterapista Luca Pirani, dal preparatore atletico Davide Grigoletto, dal team manager Riccardo Michieletto, dal medico sociale Mauro Bertoluzza e dal nutrizionista Alfonso Presutto. Con loro ci saranno anche Luca Mazzola e Fabio Tarantino, rispettivamente preparatore atletico e fisioterapista dell’UniTrento Volley.

fonte Trentino Volley
