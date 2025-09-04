Contro Costa Volpino stavolta vince Trento per 4-0

Il primo test casalingo della stagione regala all’Itas Trentino un convincente successo per 4-0 sulla Cbl Costa Volpino con molte indicazioni positive per coach Beltrami. Nel remake dell’allenamento congiunto tenutosi due settimane fa in Lombardia, il sestetto gialloblù ha mostrato notevoli passi in avanti sotto tutti i punti di vista, eccellendo in attacco (come testimonia il 40% finale di squadra) e nel fondamentale del muro, andato a segno in ben 16 occasioni nel test match del Sanbàpolis. Spiccano i 16 punti finali di Pamio con il 47% a rete, l’ottimo 62% di positività fatto registrare da Lazda in attacco e i 4 muri a testa firmati dalle centrali Cosi e Marconato. Molto bene, nella seconda parte di gara, anche Andrich (10 punti) e le baby Iob (2 muri) e Colombo (57% a rete) ma l'intero collettivo gialloblù si è espresso ad un ottimo livello.

La cronaca

Avvio di gara nel segno delle gialloblù con un lungo turno al servizio di Giuliani che frutta a Trento diversi break point, con Cosi subito protagonista a muro (7-2). Marconato tiene a distanza le lombarde (10-5) e incrementa il divario trovando due ace consecutivi per il 16-9. Dopo due lampi di Scharmann (17-14), l’Itas Trentino sprinta rapidamente verso il 25-19 aggrappandosi ancora una volta alle sue centrali Cosi e Marconato.

Secondo set con Ristori Tomberli che rileva Pamio in diagonale a Giuliani. Altra partenza lanciata della squadra di casa, questa volta nel segno della lettone Lazda (7-4). La C.B.L. prova a rientrare con l’ace dell’ex Pizzolato (14-12) ma Lazda (diagonale) e Ristori Tomberli (ace) ristabiliscono il +5 (17-12). Trento gestisce senza difficoltà il margine di vantaggio e con il contributo della neo entrata Guerra (ace del 24-19) si porta sul doppio vantaggio (25-21).

Terzo set con Pamio e Ristori Tomberli in posto 4, Iob al centro della rete e Andrich opposto. Cosi e Andrich fanno la voce grossa a muro (10-5) ma Costa Volpino non molla la presa, giungendo fino al -1 (12-11). L’Itas fiuta il pericolo e con due spunti di un’ispirata Andrich allunga sul 19-13 mettendo in cassaforte il parziale. Nel finale c’è gloria per Iob (due muri) e Pamio (attacco del 25-17).

Le società si accordano per disputare anche il quarto set, con Beltrami che dà spazio anche alle baby Zeni e Colombo, con quest’ultima che firma il lungolinea del 25-22 che sancisce il 4-0 in favore dell’Itas Trentino.

«Da questa gara ho ricavato molte indicazioni positive, che in realtà c'erano già state anche nella precedente partita con Brescia, seppur con un ritmo e una continuità inferiori. - spiega a fine gara Alessandro Beltrami, allenatore dell’Itas Trentino - AAbbiamo messo in campo una buona qualità e inserito bene i centrali nel nostro gioco. Sappiamo che c'è ancora molto da lavorare ma sono soddisfatto soprattutto della presenza a muro e della spregiudicatezza mostrata in attacco».

Il tabellino

Itas Trentino - C.B.L. Costa Volpino 4-0 (25-19, 25-21, 25-17, 25-22)

ITAS TRENTINO: Pamio 16, Marconato 12, Lazda 9, Giuliani 2, Cosi 9, Monza 2, Laporta (L); Ristori Tomberli 3, Zeni (L), Guerra 3, Andrich 10, Iob 4, Colombo 5. All. Beltrami.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell’Orto 3, Mangani 12, Pizzolato 5, Grosse Scharmann 15, Pistolesi 5, Brandi 2, Gamba (L); Dell’Amico, Favaretto 3, Busetti (L), Fumagalli 6, N.e. Buffo. All. Cominetti.

DURATA SET: 20’, 24’, 24’, 21’; (totale: 1h29’).

NOTE: Itas Trentino: 16 muri, 9 ace, 13 errori in battuta, 12 errori in azione, 40% in attacco, 56% (347%) in ricezione. Costa Volpino: 3 muri, 6 ace, 9 errori in battuta, 14 errori in azione, 32% in attacco, 55% (37%) in ricezione.