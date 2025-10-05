L'Itas Trentino inizia a fare sul serio nel monday night

Nell’inedita giornata di lunedì 6 ottobre, all’interno del Monday Night proposto dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile, scatterà il cammino dell’Itas Trentino nel campionato di A2 femminile. Alle 20.30 al Sanbàpolis le gialloblù di coach Beltrami, dopo quasi sessanta giorni di intensa preparazione pre-campionato, affronteranno finalmente una gara ufficiale, ospitando nell’impianto universitario il Volleyball Casalmaggiore, prestigioso club lombardo che nell’arco della sua storia ha messo in bacheca anche uno Scudetto e una Champions League tra il 2015 e il 2016. L’Itas Trentino parteciperà al campionato di Serie A2 per il secondo anno consecutivo (il terzo complessivo) dopo la parentesi nella massima serie del 2023/24. Il fischio d’inizio del match, valido per la prima giornata d’andata del girone A di Regular Season, è previsto per lunedì alle ore 20.30, con diretta streaming gratuita sul canale Youtube di Volleyball World Italia.

Archiviati positivamente gli ultimi due test di avvicinamento all’esordio in campionato, il successo su Brescia e la sconfitta in quattro set con Bergamo, l’Itas Trentino si presenterà al gran completo al debutto ufficiale con il Volleyball Casalmaggiore, con coach Beltrami che potrà disporre di tutte e tredici le atlete della rosa.

«Finalmente, dopo una lunga fase di preparazione, iniziamo a giocare partite ufficiali. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Alessandro Beltrami - Arriviamo pronti a questo esordio casalingo contro Casalmaggiore con una precisa idea di cosa vogliamo essere in questa stagione. Soprattutto nell’ultimo periodo abbiamo capito quale parte desideriamo recitare nel corso dell’anno e quali caratteristiche vogliamo trasportare in campo, focalizzando la nostra attenzione su una partita per volta. Casalmaggiore è una squadra che di recente ha aggiunto un paio di tasselli al proprio roster, ma penso che aldilà del valore delle nostre avversarie la cosa più importante in questo momento della stagione sia concentrarci su noi stessi e sulla qualità del nostro gioco».

Le avversarie

La Vbc Casalmaggiore è una realtà storica del panorama pallavolistico nazionale, che ha vissuto il suo momento di gloria tra il 2015 e il 2016, quando si è laureata prima Campione d’Italia e successivamente Campione d’Europa. Al termine della stagione 2023/24 ha ceduto il titolo di Serie A1 a Cuneo decidendo di ripartire dalla Serie A2, campionato che disputerà per il secondo anno di fila dopo il 6° posto finale della passata stagione nella Pool Salvezza. In estate, confermato in panchina il tecnico Claudio Cesar Cuello, ha rinforzato il proprio roster con gli arrivi delle opposte Julia Kavalenka da Concorezzo e Alexandra Ravarini da San Giovanni in Marignano, della regista Laura Pasquino da Olbia e della laterale portoricana Valeria Vasquez Gomez, aggregatasi al gruppo pochi giorni fa. Importante inoltre la conferma della laterale Chiara Costagli.

Gli unici due precedenti si riferiscono alla stagione 2023/24 in Serie A1 quando ad ottenere il successo è sempre stata la formazione lombarda, impostasi per 3-0 all’andata e per 2-3 nel match di ritorno. L’unico ex della sfida è il tecnico di Trento Alessandro Beltrami, allenatore della Pomì Casalmaggiore nella stagione 2013/14.