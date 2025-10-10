Gazzola, Mattei e Ragazzi, tre Sofia per il nuovo Argentario

Nei ruoli chiave di palleggiatrice e di libero la nuova Trentino Energie schiera tre giocatrici nate fra il 2008 e il 2009, tutte naturalmente alla prima esperienza in serie B2. In comune hanno, oltre al fatto di vestire la stessa maglia, due da pochi mesi ed una già nella passata stagione nel gruppo che ha affrontato il torneo under 16 e la serie C, anche la voglia di emergere e, curiosamente, lo stesso nome di battesimo, Sofia.

Andiamo a conoscere la palleggiatrice piacentina Sofia Gazzola, nata nel 2008, che affianca nel ruolo Giovanna Santi, e i due liberi Sofia Mattei, romana del 2009, e Sofia Ragazzi, bresciana del 2009, attraverso queste tre interviste realizzate a Cognola nei giorni scorsi.



Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube





Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube



