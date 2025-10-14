Le Itas Trentino presentate a stampa e sponsor in una centrale

La caratteristica cornice della centrale idroelettrica di Mezzocorona, di proprietà di Dolomiti Energia, ha ospitato il taglio ufficiale del nastro della stagione 2025/26 di Trentino Volley.

L’atrio dell’impianto che da quasi cent’anni produce energie pulita e rinnovabile è stato il background ideale per presentare a sponsor, autorità e media le due squadre di punta del Club, ancora una volta ai nastri di partenza rispettivamente della SuperLega maschile e del campionato di Serie A2 femminile. L’evento ha consentito alle oltre un centinaio di persone intervenute di conoscere uno ad uno tutti i componenti dei nuovi roster e celebrare la lunga partnership con Dolomiti Energia, che proprio in questa circostanza ha festeggiato un decennio di partnership.

“La scelta della centrale idroelettrica di Mezzocorona per presentare la stagione non è un caso. La stessa energia che muove le nostre turbine muove anche la passione di queste squadre; per questo da dieci anni il nome Dolomiti Energia è sulle maglie gialloblù: insieme uniamo sport, coesione sociale e crescita responsabile. Sono questi principi a renderci orgogliosi di essere al fianco di Trentino Volley” ha spiegato Silvia Arlanch, Presidente Gruppo Dolomiti Energia in apertura dell’appuntamento.

Sul palco, prima della presentazione ufficiale delle due Itas Trentino si sono alternate le autorità per salutare la ventiseiesima annata agonistica della storia di Trentino Volley. «Nel ringraziare il Club per quello che fa quotidianamente mi piace sottolineare quello che mi ha detto domenica pomeriggio un ragazzo del settore giovanile di Trentino Volley che ho incontrato quasi per caso al Festival dello Sport. – ha dichiarato la Vice Sindaca di Trento Elisabetta Bozzarelli - Mi ha spiegato che si allena tanto anche per diventare una persona migliore. Ecco, a maggior ragione dico grazie a Trentino Volley non solo per i risultati che ottiene sul campo, ma anche per i valori importanti che riesce a trasmettere a tutti i suoi ragazzi».

«Siamo reduci da un bellissimo weekend per il nostro territorio grazie al Festival dello Sport. – ha dichiarato il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti - Se il Trentino si presenta così bene di fronte a palcoscenici internazionali è perché dietro c'è stato nel tempo un lavoro importante: Trentino Volley ha recitato, passo dopo passo, un ruolo di primo piano, dando lustro con il suo lavoro e i suoi risultati a tutto il territorio».

«Siamo in un luogo che racchiude simbolicamente il dinamismo e l'energia della squadra. – ha proseguito l’Assessore allo Sport Provinciale Mattia Gottardi - È arrivato un allenatore che è un vincente, come vincente è la società. Le aspettative sono alte, ci sono campioni del Mondo e c'è anche il miglior giocatore del Mondiale. Trentino Volley è diventato nel tempo un asset fondamentale del territorio, che fatto conoscere le nostre bellezze in tutto il pianeta».

«Ringrazio i padroni di casa di Dolomiti Energia. – sono parole del Presidente di Trentino Volley Marcello Poli - È stata una bellissima idea portare qui la presentazione stagionale delle nostre squadre. La vicinanza di sponsor e istituzioni è una componente fondamentale per il lavoro quotidiano del nostro Club, che ci permette di mantenere grandi ambizioni; a maggior ragione quindi faccio un plauso a chi ha capito con anticipo che la nostra attività poteva essere un volano importante per tutti. La squadra femminile ha iniziato al meglio il campionato con due bellissime vittorie, ora aspettiamo quella maschile che magari sarà un po’ stanca dopo gli impegni estivi dei singoli giocatori con le nazionali, ma sono certo che sotto la guida di Mendez saprà regalarci grandi soddisfazioni. Ai giocatori e alle giocatrici ho chiesto di farci divertire: se ci faranno divertire arriveranno anche i risultati».

Spazio, infine, alle dichiarazioni dei protagonisti in campo. «Vedo tanto entusiasmo, si è creato subito un gruppo combattivo, che spero faccia divertire i nostri tifosi. – ha raccolto la richiesta del Presidente l’allenatore dell’Itas Trentino femminile Alessandro Beltrami - Dobbiamo continuare su questa strada, il campionato è molto lungo ma i due successi già ottenuti con Casalmaggiore e Club Italia ci regalano fiducia ed entusiasmo».

«Mi piace molto l'energia che si sta creando nel nostro gruppo, siamo giovani e c'è un grande voglia di fare bene. – ha confermato la palleggiatrice Sofia Monza, capitano delle gialloblù - Siamo solo all'inizio ma la strada che abbiamo intrapreso sono certa sia quella giusta».

«Mi trovo già molto bene qui in Trentino. – ha affermato l’allenatore dell’Itas Trentino maschile Marcelo Mendez - Fin dal primo momento ho capito che possiamo lavorare benissimo e sono molto contento di tutto ciò. Alleno dei ragazzi di talento, che si impegnano quotidianamente in palestra; possiamo creare qualcosa di bello nell'arco della stagione».

«La recente vittoria del Mondiale aiuta molto a generare entusiasmo e a non sentire la fatica. – ha spiegato il Capitano Riccardo Sbertoli - È stato un evento lungo e impegnativo ma ora sono entusiasta di essere tornato a respirare l'aria di Trento».

«Non ci si abitua mai a vincere, è sempre bello ed è sempre più difficile. – ha detto l’mvp del Mondiale Alessandro Michieletto - Speriamo di poter rivivere queste emozioni anche nella nuova stagione con la maglia dell'Itas Trentino».

Chiusura con le parole di Bruno Da Re: «Questa location è particolare e sono felice di avere avuto la possibilità di presentare le squadre proprio qui; l’appuntamento odierno è stata un'anteprima dedicata ai nostri sponsor che possono conoscere le nostre squadre; li ringraziamo perché senza di loro sarebbe impossibile portare avanti una attività così importante come questa. Le ragazze hanno iniziato molto bene la loro stagione, ora tocca ai ragazzi: sarà un campionato difficile ed entusiasmante».

Presentate anche le nuove divise di gioco

Nel corso della presentazione odierna a Mezzocorona sono state svelate le divise da gioco che Trentino Volley utilizzerà durante l’intera stagione 2025/26: avranno uno stile inconfondibile ma anche una importante responsabilità ambientale, incarnando alla perfezione lo spirito di un Club che guarda al futuro con determinazione, consapevolezza e sostenibilità.

La collezione, realizzata come sempre da Erreà Sport (sponsor tecnico già dal 2006), unisce questi valori a eleganza e identità, celebrando i colori gialloblù attraverso linee moderne e materiali d’avanguardia. La prima maglia “Home” si distingue per la predominanza del bianco, impreziosita da dettagli blu e gialli su collo e maniche e da inserti laterali che ne slanciano la silhouette. La seconda maglia “Away” propone un azzurro intenso con una delicata grafica tono su tono ispirata ai boschi trentini, mentre la divisa del libero conserva l’iconico rosso, simbolo di energia e determinazione, arricchito da raffinati dettagli blu. Da sottolineare anche la creazione di una maglia da riscaldamento prepartita totalmente verde, proprio per proseguire il processo di sensibilizzazione green anche in ambiti differenti dal contesto di gioco ufficiale.

Realizzate tutte in Sensibility, tessuto tecnico e sostenibile sviluppato da Erreà, le nuove maglie garantiscono leggerezza, traspirabilità e resistenza, assicurando comfort e performance ai massimi livelli. Sensibility è il risultato di un impegno concreto verso l’ambiente, con l’obiettivo di ridurre del 30% l’impronta di carbonio per unità prodotta e aumentare del 20% l’utilizzo di materiali sostenibili entro il 2030.

Con queste nuove divise, Trentino Volley e Erreà rinnovano ucampo unan legame fondato su passione, innovazione e rispetto per l’ambiente, portando in visione condivisa dello sport: competitiva, autentica e sostenibile. A breve saranno acquistabili presso gli uffici di Trentino Volley, in via Brennero 276, e nella sezione store del sito ufficiale cliccando www.trentinovolley.it/store.