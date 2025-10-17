La maledizione della mano colpisce ancora: Pamio out due mesi

La “maledizione della mano” colpisce ancora duro in casa Trentino Volley. Dopo aver procurato enormi danni alla squadra femminile nel finale della passata stagione, mettendo fuori gioco una dopo l’altra le due schiacciatrici titolari, Dominika Giuliani a metà febbraio (frattura del quinto metacarpo della sinistra) e Dayana Kosareva (frattura della falange prossimale del quarto dito della sinistra), e dopo aver messo ko Daniele Lavia il 23 di agosto (frattura scomposta e pluriframmentaria al quarto e quinto dito della destra), ora tocca di nuovo ad una giocatrice, ovvero ad Alice Pamio, colonna portante del nuovo settetto affidato ad Alessandro Beltrami: la schiacciatrice padovana, nel corso dell’allenamento pomeridiano di ieri (giovedì), ha infatti accusato la frattura composta del quarto metacarpo della mano sinistra. Si tratta di un danno che non prevede l’intervento chirurgico, ma che costringerà la laterale gialloblù ad uno stop di circa due mesi.

Una vera tegola, perché quando rientrerà saremo già a metà del girone di ritorno della prima fase, che non è quella decisiva per assegnare i due posti che portano in A1, ma quello che comunque crea le gerarchie con le quali vi accedono le squadre. A sostituirla sarà Virginia Ristori Tomberli, chiamata a fare gli straordinari come era accaduto nella primavera scorsa, quando peraltro se l’era cavata molto bene, mentre la giovane Emily Colombo diventa la prima ed unica alternativa alle titolari.