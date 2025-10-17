Per il Volano il big match casalingo con la favorita Giorgione

Messa alle spalle la bruciante sconfitta di Brembo, per il Rothoblaas Volano è già tempo di pensare ad una nuova sfida, probabilmente ancora più difficile di quella affrontata sabato scorso. Dall’altra parte della rete, infatti, le ragazze di Andrea Cestari domani troveranno un team abituato da anni a fare le cose in grande, il Giorgione, che anche questa volta punta alle parti nobili della classifica.

La prima della stagione 2025-2026 all’arena biancorossa è dunque una sfida classica, alla quale i tifosi lagarini hanno già assistito due stagioni fa (doppio successo delle trevigiane per 3-1 e 3-2), tre stagioni fa (una vittoria per parte conquistata in casa) e nella stagione 2019-2020, interrotta dal Covid, nella quale si disputò solo la sfida di andata a Volano, vinta dalle trentine per 3-1.

Tante le novità di questa stagione in maglia biancoblù, in primis quella relativa alla guida tecnica, che è stata affidata ad un big della pallavolo italiana quale è Marco Bracci, reduce da due stagioni a Castelfranco di Sotto, in B1 e in A2, società che dopo aver raggiunto la seconda serie nazionale ed essersi salvata alla grande chiudendo al terzo posto la pool salvezza, ha gettato la spugna e ha ceduto il diritto di A2, ripartendo addirittura dalla serie D. Inevitabile quindi, per l’allenatore di Fucecchio, classe 1966, cambiare aria. A Castelfranco Veneto, fra il resto, non è arrivato da solo, ma ha portato con sé la forte centrale Tatjana Fucka, che nel paese omonimo (da Castelfranco a Castelfranco) era arrivata dopo quattro anni nei college americani. Un’atleta che in questa categoria fa la differenza. Alice Bellini con la maglia del Giorgione due stagioni fa

Non si tratta dell’unica novità del nuovo Giorgione, anche la diagonale palleggiatore - opposto è infatti stata rinnovata, affidata alla regista Ilenia Peretti, reduce da tre stagioni a Jesi, sempre in B1, e al martello Alessia Cicolini, ex Arena Volley e Altafratte, altre due atlete di livello assoluto per la B1. In posto 4 troviamo due vecchie conoscenze della pallavolo trentina, entrambe confermate, quali Alice Bellini, per due stagioni (dal 2021 al 2023) punto di forza del Volano, e Arianna Rizzo, atleta padovana con un passato all’Argentario, che in questa categoria ha già vinto un campionato con la maglia dell’Altafratte. Al centro, detto di Fucka, viene schierata anche la nuova arrivata Ilaria Fanelli reduce, tanto per cambiare, da quattro stagioni all’Altafratte. Il libero è la confermata Caterina Fantini.

Sabato scorso il Giorgione ha superato per 3-1 l’Arena Volley, soffrendo solo nel terzo set. Grandi protagoniste Bellini e Fucka, a segno rispettivamente 23 e 15 volte a testa, mentre dall’altra parte della rete hanno risposto presente le sole Tellaroli (19) e Maghenzani (13). Ilaria Fanelli e Alessia Cicolini con la maglia dell'Altafratte

Il Volano in settimana ha lavorato al completo e ha tanta voglia di riscattare l’ingeneroso 3-1 rimediato a Brembo. L’unico influenzato è l’allenatore Andrea Cestari, che sarà comunque in panchina a guidare le proprie ragazze, alle quali verrà chiesto un “upgrade” rispetto a sabato scorso per tenere testa alla favorita numero uno per il primo posto finale nel girone C.

La partita si giocherà domani (sabato) a Volano a partire dalle ore 20.30 e sarà arbitrata da Stefania Petrera e Simone Miggiano, entrambi di Bolzano.

L’organico del Giorgione