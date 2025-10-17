L'Ata al PalaBocchi contro la sorpresa Lurano, Lagaris a Como

Se la dovrà vedere con il giovane Lurano 95 la Studio 55 Ata nel primo match casalingo della nuova stagione. Dopo aver raccimolato un punto in casa del Valpala, la squadra del capoluogo va in cerca del primo successo, forte del fattore campo, consapevole del fatto che raccoglierlo non sarà per nulla semplice. Dall’altra parte della rete troverà infatti una squadra bergamasca che all’esordio ha stupito, rifilando un lapidario 3-0 al Recoaro Como con parziali abbastanza impietosi: 25-22, 25-21, 25-18.

Il settetto allenato da Carlo Toffetti, alla quarta stagione in questo club, si appoggia sulla palleggiatrice Martina Ravasio, del 2005, e sull’opposta Chiara Lorenzi, del 2004, entrambe cresciute in questa società. In posto 4 troviamo la coppia composta da Laura Teodori, altra giocatrice del 2005 allevata in casa e da Giulia Rossi (20 punti contro Como), arrivata in estate da Olginate. Al centro operano le confermate Jennifer Briccoli e Sara Pagani, il libero è Beatrice Bellini ex Bellusco.

Il match si giocherà domani (sabato) dalle ore 18 al PalaBocchi e sarà arbitrato da Federico Ferrara e Margherita Spagnoli di Verona.

Prima trasferta per il Lagaris, chiamato a raggiungere Como per sfidare il Recoaro, proprio il team sconfitto all’esordio dal Lurano 95. Il primo problema di Simone Vicentini non sono le avversarie, ma gli infortuni con i quali deve fare i conti in casa propria: Martina Rizzi dovrebbe rientrare a tempo di record dopo la scavigliata di sabato scorso, mentre non è ancora disponibile Giorgia Bonomi. Si valuterà all’ultimo, infine, per quanto concerne Laura Della Valentina.

Il Recoaro è un team che nella passata stagione si è classificato sesto nel girone B alla prima stagione in B2, ma che in estate ha perso alcune delle protagoniste di questa cavalcata vincente, come le schiacciatrici Vigilante e Migliorin, la regista Barozzi e l’opposta Panzeri. Il settetto base consta ora della palleggiatrice Francesca Pettenuzzo, dell’opposta Elisa Terraneo, delle schiacciatrici Erica Malacrida e Giulia Perusini, delle centrali Giulia Panzeri e Alida Fantino, del libero Denise Falamischia.

Il match si giocherà domani (sabato) dalle ore 21 alla palestra comunale di Como e sarà arbitrato da Luigi Messina e Laura Furone di Milano.

