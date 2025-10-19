Jordi Ramon: «Sono pronto, non mi spaventano le responsabilità»

Se il suo approdo estivo a Trento, dopo due stagioni a Cisterna, aveva già rappresentato un "upgrade" mai raggiunto prima nella propria carriera, il ruolo che si trova a dover ricoprire dopo l'infortunio occorso a Daniele Lavia rappresenta un'occasione irripetibile. Il catalano Jordi Ramon, tuttavia, non si fa intimorire dalle circostanze ed è pronto a dire al propria fin da martedì sera, come ci ha spiegato in questa intervista.



