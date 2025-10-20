L'UniTrento Volley piega per 3-1 l'acerba Padova

L’UniTrento Volley concede subito il bis e resta in vetta alla classifica a punteggio pieno nel girone C del campionato nazionale di Serie B. Dopo l’incoraggiante 3-1 casalingo su Montecchio del precedente weekend, questa sera la formazione Juniores di Trentino Volley ha infatti ottenuto un’altra vittoria in quattro set, espugnando il campo della Kioene Padova al termine di un match dominato nella prima metà e poi controllato abilmente anche nella seconda, quando i padroni di casa avevano provato a dare il tutto per tutto per riaprire la contesa.

L’assetto col doppio opposto D’Amato - Boschini proposto dal tecnico Conci per sopperire all’assenza dello schiacciatore Giani (a disposizione dell’Itas Trentino di SuperLega) si è rivelato vincente, come dimostrano i 30 punti messi a segno dai due martelli di palla alta. Pur non trovando molto punti diretti in battuta (appena 4), la formazione gialloblù è comunque andata a segno con regolarità grazie ad un muro molto attento (11 i vincenti, quattro solo di Scandiuzzi) e ad un attacco che ha chiuso col 45% di squadra, con i picchi dello stesso centrale (57%) e di Boschini (50%).

«È stata una partita dai due volti come quella di sabato scorso con Montecchio, ma in questo caso completamente all’opposto di quanto aveva fatto sette giorni prima al Sanbapolis. – ha spiegato l’allenatore trentino Francesco Conci – Siamo infatti partiti molto bene, giocando due ottimi primi set con buona difesa e pochi errori, per poi calare in maniera evidente nei successivi. Siamo diventati precipitosi e abbiamo sofferto in ricezione e di conseguenza anche in attacco; tutto ciò ha aiutato Padova nel prendere più convinzione nei propri mezzi e ha reso la parte finale della sfida molto più combattuta ed incerta nonostante noi, nel frattempo, avessimo ripreso ad esprimerci bene. Essere riusciti a fare il break che ci serviva nel finale ci ha permesso di portare a casa l’intera posta, situazione che ci consente di guardare al futuro con maggiore serenità. Solo il tempo ci dirà se questi sei punti incamerati nelle prime due gare sono stati importanti per il discorso salvezza o se invece ci saranno serviti per fare qualche passo nella zona più nobile della classifica».

Il tabellino completo