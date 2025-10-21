L'Itas Trentino inizia a fare sul serio a Cisterna di Latina

Scatta ufficialmente questa sera nel Lazio la ventiseiesima stagione della storia di Trentino Volley nel settore maschile. La società gialloblù inaugurerà la sua corsa in SuperLega Credem Banca 2025/26 affrontando la trasferta di Cisterna di Latina nel posticipo televisivo del primo turno di regular season. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30: diretta su RAI Sport, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT VBTV.

Dopo una preparazione pre-campionato lunghissima, durata 61 giorni (la maggior parte dei quali svolti a ranghi ridotti), i campioni d’Italia sono pronti ad iniziare la difesa dello Scudetto vinto lo scorso 7 maggio a Civitanova Marche, ripartendo da ben dieci quattordicesimi della rosa della precedente stagione, ma, al tempo stesso, anche da qualche interessante novità, come la guida tecnica e due dei tre attaccanti titolare di palla alta che saranno anche ex freschi ex di turno: l’opposto Faure e lo schiacciatore Ramon, che hanno vissuto le ultime due stagioni proprio nel Lazio. Lo spagnolo sostituirà nello starting six l’infortunato Lavia.

«Siamo contenti di iniziare finalmente il nostro campionato, ben sapendo che ci attende un primo impegno in trasferta non semplice. – sono state le parole di presentazione dell’appuntamento di Marcelo Mendez, alla prima ufficiale sulla panchina di Trentino Volley - Cisterna è infatti una squadra che in casa offre sempre la sua versione migliore e vorrà sicuramente debuttare con una bella prestazione di fronte al proprio pubblico. La stessa cosa che vogliamo fare noi, al termine di un periodo di preparazione in cui abbiamo dovuto portare allo stesso livello giocatori che hanno trascorso estati differenti. Nell’ultima settimana ci siamo però allenati bene e con buona intensità, sono quindi convinto che potremo offrire una bella prova, soprattutto se riusciremo a mettere subito la giusta aggressività in tutti i fondamentali che portano punti: battuta, attacco e muro».

Il tecnico trentino porterà a referto a Cisterna di Latina anche il giovane schiacciatore classe 2007 Giani, già sceso in campo nel quadrangolare di Montichiari di otto giorni fa per dare respiro alla coppia titolare di posto 4. Quella di domenica per Trentino Volley sarà la 1.097ª partita della sua storia riferita alla squadra maschile, la 593^ esterna, in cui ha trovato in ben 368 casi la vittoria.

Gli avversari

Con il match di domenica Cisterna Volley inizia un nuovo capitolo della sua storia. Dopo aver conquistato l’accesso ai Play Off Scudetto portando sino a gara 4 dei quarti proprio l’Itas Trentino, la società pontina in estate ha rivoluzionato notevolmente la propria rosa e cambiato guida tecnica per provare a stupire ancora. Partiti i vari Baranowicz, Pace, Nedeljkovic, Ramon e Faure, il nuovo allenatore Daniele Morato (ex Porto Viro e Bergamo in A2, all’esordio assoluto in SuperLega) ha puntato su giovani di belle speranze come il regista Fanizza (promosso titolare dopo un anno di apprendistato), gli opposti Guzzo e Barotto; assieme a loro sono arrivati il libero canadese Currie, il centrale olandese Plak e il martello Lanza (ex di turno, cresciuto a Trento dove ha totalizzato 300 presenze, di cui la metà da capitano, e 2.877 punti personali). La continuità del progetto è stata garantita dalle conferme dei posti 4 Bayram e Tarumi e dai centrali Diamantini e Mazzone (altro ex). Il precampionato dei laziali è stato contraddistinto da tanti test match di valore, come i due disputati con Perugia e Milano ed il quadrangolare sostenuto a Lublin (Polonia), affrontando Varsavia e Jastrzebski.