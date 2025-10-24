Il Volano a Torbole Casaglia con Luca Parlatini al timone

È durata due sole partite l’avventura di Andrea Cestari sulla panchina del Volano. Il tecnico trentino in settimana ha infatti rimesso nelle mani della società il mandato di guidare la prima squadra biancorossa. Non si tratta di un esonero, ma di un scelta personale dell’allenatore, che pure non aveva iniziato il cammino nel migliore dei modi, tanto che sarà per l’ultima volta al proprio posto domani sera sul campo del Torbole Casaglia accanto alla figura che ha preso il suo posto, ovvero Luca Parlatini. Il tecnico bolognese fa così il proprio ritorno in Trentino dopo due sole stagioni di assenza, proprio nella piazza che lo aveva visto protagonista per cinque campionati consecutivi. In queste due stagioni, pur avendo ricevuto molto proposte, era rimasto inattivo per dedicarsi alla famiglia.

Per quanto concerne gli aspetti agonistici, la squadra sta preparando la trasferta in terra bresciana, dove sfiderà una delle tante neopromosse del girone C, ovvero l’Idras allenata da dodici anni da Irene Favero, che è entrata nella terza categoria nazionale da una porta secondaria, ovvero il ripescaggio, richiesto dalla società dopo aver sfiorato la promozione prima in regular season (secondo posto alle spalle del Peschiera) e poi ai playoff. Dopo il felce esordio con un 3-0 ai danni dello stesso Cerea con il quale aveva battagliato nella stagione passata nel girone C di B2, sabato scorso il Torbole Casaglia è stato sconfitto per 3-1 a Schio dal San Vito (altra neopromossa) con un secondo set ceduto per 26-24.

Il settetto base si compone della confermata Emma Laperchia in cabina di regia, Carlotta Pieraccioni opposta, arrivata in estate dalla Rinascita Firenze, Adriana Simpsi, ex Vobarno e Vicenza, schierata in posto 4 insieme alla confermata Aurora Marchesini, scuola Bedizzole; al centro giocano la confermata Marta Cherubini, classe 2006, con la più esperta Flavia Canevali, a Torbole dal 2021, mentre il libero è Camilla Riccardi, tornata dopo una stagione a Brescia in A2 quale vice di Scognamillo.

Non si tratta di un avversario della caratura del Giorgione e forse nemmeno del Brembo incontrato la prima giornata, ma è comunque un gruppo che vanta automatismi rodati, a differenza del Rothoblaas, e che in casa sa dare il meglio di sé. Per conquistare i primi punti della stagione il Volano dovrà quindi compiere un salto di qualità soprattutto in attacco, dove finora le percentuali di squadra sono state insufficienti.

La partita si giocherà domani (sabato) dalle ore 20.30 al padiglione polivalente di Torbole Casaglia e sarà arbitrata da Simone Scavilla di Milano e Giulia Visalli di Messina.

L’organico dell’Idras Torbole Casaglia