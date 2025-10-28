Mercoledì di fuoco, sul campo di Civitanova, per l'Itas Trentino

Le squadre di SuperLega Credem Banca tornano in campo mercoledì 29 ottobre per la terza giornata di regular season. Dopo quella con Cisterna della precedente settimana, l’Itas Trentino affronterà subito un’altra trasferta: a partire dalle ore 20.30 i Campioni d’Italia saranno infatti di scena all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per affrontare i padroni di casa della Cucine Lube: remake della Finale Play Off Scudetto dello scorso maggio. Diretta su RAI Sport, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT VBTV.

A cinque mesi e mezzo di distanza dalla serata che le regalò il sesto titolo italiano della sua storia (7 maggio, successo al tie break), la formazione gialloblù torna nelle Marche per provare a proseguire la sua sin qui perfetta corsa in campionato (due successi per 3-0 nel giro di cinque giorni) contro una delle avversarie maggiormente accreditate per la vittoria finale.

«Indipendentemente dal momento della stagione in cui arriva, la sfida fra Lube e Itas Trentino è sempre un momento atteso da tutti: tifosi, giocatori, addetti ai lavori e anche ovviamente dagli allenatori. – ha sottolineato l’head coach di Trentino Volley Marcelo Mendez in sede di presentazione. – Sono quindi particolarmente contento e motivato di poter vivere dal campo una grande classica della pallavolo mondiale come questa, che sprigiona tradizione e fascino. Arriviamo a questo incontro con pochi giorni di preparazione alle spalle, ma come sempre cercheremo di farceli bastare e di fornire la nostra miglior versione possibile. La Cucine Lube è una squadra con grande individualità, ma anche con un gioco già rodato che si basa su ottimi attaccanti di palla alta ed un servizio molto incisivo. Dovremo quindi essere bravi a lavorare bene con ricezione e muro per contenere la sua spinta, ma, allo stesso tempo, ad utilizzare le stesse armi per rispondere colpo su colpo e giocarci sino in fondo le nostre chance di vittoria».

Il tecnico argentino dovrà fare a meno solo di Lavia, sostituito sin qui ottimamente da Ramon (mvp domenica con Padova) e anche in questa occasione porterà a referto il baby Giani, che è anche un ex di turno per aver trascorso un paio di stagioni nel settore giovanile di Civitanova prima di approdare in quello di Trentino Volley. Sarà la partita numero 1.099 della storia gialloblù riferita al settore maschile, la 595^ in trasferta dove il Club di via del Brennero ha raccolto in 369 casi la vittoria.

Gli avversari

La Cucine Lube Civitanova Marche attende la visita della storica rivale Trento dopo aver fatto i conti domenica sera con la prima battuta d’arresto stagionale. La sconfitta al tie break sul campo di Perugia, paradossalmente, ha però confermato quanto competitiva sia la rosa a disposizione del tecnico Medei, tenendo conto che i biancorossi hanno venduto carissima la propria pelle, risalendo due volte da una situazione di svantaggio. In particolar modo il servizio (a segno già ventidue volte in nove set, sei con il solo Nikolov) ha consentito più volte di rientrare in partita e guadagnare un prezioso punto in classifica.

La rosa della squadra che ha conquistato la Coppa Italia 2025 e la medaglia d’argento in Challenge Cup e SuperLega, è stata modificata in pochi effettivi, ma la partenza dell’opposto turco Lagumdzjia è stata assorbita cambiando modulo (tre schiacciatori, con lo stesso Nikolov che si assume il compito di attaccare da posto 1) e promuovendo titolare il canadese Loeppky (intercambiabile con l’iraniano Poriya). Nel sestetto titolare, che conta tre freschi Campioni del Mondo (Bottolo, Balaso e Gargiulo), trova posto anche il centrale Wout D’Heer, che nelle Marche ha ritrovato il compagno di reparto a Trento Podrascanin. Sono loro due gli unici ex di turno in una rosa ricchissima di alternative; in estate a puntellare il parco di attaccanti di palla alta sono arrivati infatti anche l’opposto argentino Kukartsev ed il promettente schiacciatore francese Duflos-Rossi.