Altra trasferta durissima per l'Itas Trentino, di scena a Verona

Si gioca durante il fine settimana in corso il quarto turno di regular season di SuperLega Credem Banca 2025/26. Domenica 2 novembre l’Itas Trentino maschile affronterà il terzo impegno stagionale in trasferta, facendo visita alla capolista Rana Verona per il 50° derby dell’Adige. Al Pala AGSM Aim fischio d’inizio previsto per le ore 19: diretta su Radio Dolomiti e live streaming su DAZN e VBTV.

Dopo Civitanova Marche, subito un altro impegno esterno dal coefficiente di difficoltà particolarmente elevato per i Campioni d’Italia, che giocheranno in casa dell’unica formazione ancora a punteggio pieno del torneo, con l’obiettivo di riprendere immediatamente la corsa interrotta mercoledì sera.

«Affrontiamo la trasferta sul campo della squadra che è in testa alla classifica da sola e che sino ad ora non ha lasciato per strada nemmeno un punto, confermando sul campo quanto si diceva alla vigilia di buono nei suoi confronti. – ha spiegato alla vigilia dell’impegno l’allenatore Marcelo Mendez - Dopo quello di Civitanova Marche ci attende quindi un altro impegno difficilissimo contro una Verona che gioca in maniera simile alla Lube, puntando forte su servizio, attacco e muro, fondamentali che le stanno riuscendo molto bene. Anche alla luce della precedente partita giocata questa settimana, dovremo lavorare bene in ricezione e gestire altrettanto bene i momenti importanti della partita. Dobbiamo essere determinati e precisi nei fondamentali che possono crescere di più, che in questo momento sono sicuramente ricezione e muro».

Il tecnico argentino dovrà fare a meno solo di Lavia e anche in questa occasione porterà a referto il baby Giani per completare l’organico. La squadra partirà alla volta di Verona già nel primo pomeriggio odierno perché in serata sosterrà sul campo da gioco l’allenamento della vigilia.

Gli avversari

La Rana Verona attende la visita dei campioni d’Italia forte, per la prima volta nella sua storia, del primato solitario nella classifica di SuperLega Credem Banca. I tre successi da tre punti ottenuti su Piacenza (3-1), Grottazzolina e, solo giovedì sera, Milano (doppio 3-0) hanno infatti proiettato la formazione allenata da Fabio Soli (alla prima da ex dopo aver diretto l’Itas Trentino per cento volte in panchina fra il 2023 e 2025) in vetta, legittimando le ambizioni da piani alti della società scaligera, che in estate ha ulteriormente rafforzato il proprio organico. Accanto a giocatori di talento già in rosa come Mozic, Keita, Sani, Cortesia (altro ex) e D’Amico, il club gialloblù ha inserito due grandi colpi di mercato come il regista Christenson (tornato in Italia dopo una lunga esperienza al Kazan) e l’opposto brasiliano Darlan. L’avvio di campionato è stato subito eccellente ed è significativo non solo per il primo posto in graduatoria ma anche per la qualità mostrata in fondamentali come attacco (60,9% di squadra nelle prime tre partite), muro (già 25 quelli vincenti in dieci set giocati) e battuta (2,4 ace a set), tutti ai primi posti nei ranking specifici.