L'UniTrento Volley prova a sgambettare la capolista Bardolino

Sabato sera l’UniTrento Volley torna in campo al Sanbapolis per il terzo impegno stagionale interno, il sesto assoluto nella regular season del girone C del campionato nazionale di Serie B, che la vede al quinto posto in classifica a tre punti di distanza dalla capolista Bardolino.

Proprio la compagine veronese sarà l’avversario con cui la formazione juniores dovrà fare i conti in questa occasione, nel tentativo di ridurre il gap con la vetta, ma anche di tornare subito alla vittoria dopo aver rimediato solo nello scorso weekend la prima battuta d’arresto (0-3 in casa del Massanzago).

«Bardolino ha un organico di spessore, che conta su tanti giocatori che sono cresciuti nel nostro settore giovanile: il palleggiatore Depalma, l’opposto Andrea Polacco, gli schiacciatori Bonizzato e Davide Polacco, i centrali Acuti e Dell’Osso. – sottolinea l’allenatore dell’UniTrento Francesco Conci – La squadra è stata allestita per disputare un campionato di vertice e i primi risultati lo hanno subito confermato: quattro vittorie in altrettanti incontri e una serie aperta di tre 3-0 consecutivi. Per noi si tratta di un impegno in cui, tutto sommato, abbiamo poco da perdere: puntiamo a riscattare la prova opaca di Massanzago, sapendo che sarà difficilissimo muovere la classifica proprio in questa occasione. La battuta sarà sicuramente un fondamentale chiave, per provare a limitare il loro potenziale d’attacco».

Le due formazioni si sono trovate di fronte anche nel precampionato sempre a Sanbapolis, in occasione del Trofeo Città di Trento (5 ottobre), con vittoria dei padroni di casa al tie break (25-19, 21-25, 21-25, 25-22, 16-14).

Il match è in programma domani (sabato 8) a partire dalle ore 20 alla palestra di Sanbapolis e sarà arbitrato da Gabriele Lunardi di Palermo e Luigi Argirò di Bologna.

L’organico del Volley Veneto Bardolino