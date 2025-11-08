Domani pomeriggio l'Itas Trentino ospiterà la big ferita Messina

Dopo la sofferta ma preziosissima vittoria al tie break ottenuta mercoledì sera a Costa Volpino nel big match al vertice che ha consegnato alle gialloblù il primato solitario in classifica, l'Itas Trentino tornerà ad esibirsi domenica di fronte ai propri tifosi nel match casalingo contro un'altra formazione di grande qualità, la Gruppo Formula 3 Messina, reduce dalla vittoria nel derby con Marsala e dal cambio di guida tecnica, con la panchina affidata a Matteo Freschi, allenatore che nella stagione 2021/2022 transitò anche dalla nostra provincia, sponda Trentino Rosa, nello staff di Matteo Bertini. Freschi, inoltre, ha lavorato in passato anche al fianco di coach Alessandro Beltrami, di cui è stato il secondo a Montecchio nel 2019/2020. Il fischio d'inizio del match, valido per la settima giornata d'andata, è previsto per domenica alle ore 17 al Sanbàpolis, con diretta streaming gratuita sul canale Youtube di Volleyball World Italia.

Oltre alla lungodegente Alice Pamio, non sarà della partita nemmeno il libero gialloblù Rebecca Laporta: la numero nove dell'Itas Trentino, dopo il problema muscolare accusato nella trasferta di Costa Volpino, verrà tenuta precauzionalmente a riposo, in attesa di essere sottoposta ad ulteriori esami strumentali che saranno eseguiti nella giornata di lunedì.

«Messina è un'altra squadra di qualità, costruita in estate per ben figurare e reduce dall'importante successo ottenuto nel derby contro Marsala. - dichiara l'allenatore dell'Itas Trentino, Alessandro Beltrami - Il cambio di allenatore regalerà loro ulteriori stimoli ed energie, si tratta di una formazione che vanta attaccanti di primo piano, su tutte Carcaces, ma anche Viscioni e Zojzi sono atlete che vantano ottimi numeri in questa prima parte di stagione. Sarà un'altra sfida complicata, dobbiamo ancora capire esattamente come andremo ad affrontarla e dovremo trovare le energie dopo la fatica infrasettimanale del match di Costa Volpino. C'è la volontà di conquistare altri punti preziosi, per qualificarci il prima possibile alla Coppa Italia e chiudere nel migliore dei modi il girone d'andata».

Le avversarie

L'Akademia Sant'Anna Messina è una realtà giovanissima del panorama pallavolistico nazionale, fondata nel 2018. Nel 2019 acquisisce il titolo di Catania e partecipa al campionato di B2, l'anno successivo esordisce in B1 grazie all'acquisto del titolo sportivo di Città di Castello. Nel 2021 ottiene sul campo la promozione in Serie A2 superando Perugia nella finale dei Playoff e nel 2022/2023 esordisce nella seconda serie nazionale. Nelle ultime due stagioni ha raggiunto i suoi traguardi più prestigiosi: nel 2023/24 la semifinale dei Playoff Promozione e lo scorso anno la finale dei Playoff, nella quale si è arresa al cospetto di Macerata. Pochi giorni fa, dopo le dimissioni di coach Fabio Bonafede, la squadra è stata affidata a Matteo Freschi. Il fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva è stata la laterale cubana Kenia Carcaces, atleta di grande esperienza con alle spalle numerose stagioni nella massima serie.