L'UniTrento lotta alla pari con Bardolino, ko il regista Mussari

La quinta giornata del girone d’andata del campionato di Serie B maschile riserva all’UniTrento Volley la seconda sconfitta stagionale, rimediata sette giorni dopo il passo falso commesso sul campo di Massanzago. Questa volta a mettere sotto gli universitari per 1-3 (24-26, 29-27, 21-25, 20-25) è stata la capolista Volley Veneto Bardolino, che al Sanbàpolis ha conquistato in quattro parziali l’intera posta in palio confermandosi un team di primo piano per la quarta serie nazionale.

Ricca di ragazzi maturati tra le fila di Trentino Volley, da Depalma ad Acuti, da Bonizzato a Dell’Osso, da Davide ad Andrea Polacco, la formazione veneta è cresciuta nella seconda parte di gara dopo un avvio molto combattuto e due set, i primi, giocati punto a punto e a viso aperto dalla squadra di casa. Già priva di Andrea Giani, impegnato a Cuneo con la squadra di Superlega, la formazione di Conci ha dovuto fare a meno da metà del terzo parziale in avanti anche del regista Mussari, uscito dal campo per un infortunio e sostituito da Spagnolli.

Peccato che dopo la bella rimonta compita nel finale della seconda frazione (da 22-24 a 27-25), la squadra di Francesco conci, che era partita alla grande anche nel terzo parziale (4-1), abbia perso sul più bello il regista Nicola Mussari, che in uno scontro con Pitto per andare a recuperare un secondo tocco si è lussato il mignolo della mano destra. L’ennesimo infortunio ad una mano di un giocatore o giocatrice della Trentino Volley. Curioso che a rimettergli a posto le falangi uscite dalla propria sede sia stato Esteban Depalma, l’ex schiacciatore del Molveno, presente in tribuna per seguire la prestazione del figlio Niccolò, regista del Volley Veneto e precipitatosi in panchina per dare assistenza allo staff gialloblù. Da lì in poi è cambiato tutto a favore di Bardolino, anche perché purtroppo la qualità del palleggio messa in campo da Spagnolli non è stata all’altezza di quella che garantiva il suo compagno di squadra.

Da rimarcare nella metà campo universitaria i 23 punti firmati da Boschini, schierato nel ruolo di laterale, la buona performance al centro della rete di Frassanella (67% a rete e 3 muri) e la buona prova di squadra offerta a muro, fondamentale andato a segno ben 14 volte (contro gli 8 block firmati da Bardolino). Tra le fila veneta preziosi i 20 punti realizzati da Andrea Polacco.

«Sapevamo che sarebbe stata una gara oggettivamente molto difficile per noi, ma nonostante questo abbiamo giocato una buona prima parte di gara, con una splendida rimonta compiuta nel secondo set. – ha spiegato l’allenatore Francesco Conci al termine dell’incontro – . Resta un po’ di rammarico per aver perso il primo set, nel quale abbiamo fatto meglio rispetto ai nostri avversari in ogni fondamentale ma abbiamo pagato a caro prezzo alcune ingenuità. Durante il terzo set abbiamo perso per infortunio Mussari e il nostro attacco ne ha risentito, con un abbassamento delle percentuali evidente. Poi sono emerse anche le qualità dei nostri avversari, ma nonostante la sconfitta rimango moderatamente soddisfatto di quanto abbiamo mostrato in campo in una sfida che sapevamo già alla vigilia essere molto complicata. Speriamo che l’infortunio di Mussari non si riveli serio».

Il tabellino completo