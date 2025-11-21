Un Volano a ranghi ridotti va a trovare l'affamata Vicenza

Se le posizioni di classifica fossero un po’ diverse da quelle attuali, per la sfida fra Vicenza e Volano si potrebbe parlare di big match, invece l’avvio difficoltoso delle due formazioni nella nuova stagione agonistica esclude per ora questo tipo di classificazione. Quarta nel campionato passato e seconda in quello precedente la squadra berica, seconda, terza e ancora terza tre anni fa quella trentina, le compagini che si incontreranno domani sera al palasport di Vicenza sono di fatto da anni delle presenze fisse ai vertici della B1. Fino ad ora, però, hanno faticato a imporre il proprio lignaggio, dato che il Rothoblaas ha perso le prime tre partite, vincendo le tre seguenti, mentre la Volksbank ha fatto ancora peggio, perdendone quattro su sei, tre delle quali in serie nelle ultime tre settimane: 3-2 a Cerea, 0-3 con l’Aduna e 3-1 a Schio sei giorni fa. Il tempo per rimediare c’è ancora tutto, ma i distacchi dalla zona promozione cominciano ad essere rilevante per le lagarine (5 punti), drammatico per le venete (8 punti), ammesso e non concesso che ai due club interessi venire proiettati nella nuova A3. Un tema ancora tutto da esplorare per moltissime società.

Il problema di Vicenza è anche che delle quattro sconfitte già rimediate una sola è maturata affrontando una big annunciata, l’Aduna, mentre le altre tre sono state incassate contro le neopromosse Promoball, Cerea e Schio, quest’ultima in verità attrezzata più per lottare per i primi posti che per evitare gli ultimi.

Serve quindi un cambio di rotta, anche perché la squadra allenata per la terza stagione consecutiva da Mariella Cavallaro ha fino perduto fin troppi set al fotofinish, leggi il 23-25 di Brescia, il 23-25 di Cerea, i due 26-28 contro l’Aduna, il 24-26, 23-25 e 25-27 rimediati contro lo Schio.

Il settetto base vicentino annovera Natasha Spinello in regia, alla terza stagione biancorossa, Lidia Digonzelli opposta, le nuove schiacciatrici Sveva Tonello, arrivata da Concorezzo, e Sanziana Ioana Motroc, atleta romena del 1996 acquistata grazie alla novità regolamentare che consente l’ingaggio di una straniera anche in B1, Martina Pegoraro, anche lei confermata, con Beatrice Bacchilega, arrivata da Forlì, al centro. Il libero è la confermata Lucia Morra. Va ricordato che nell’organico della Volksbank vi sono due giocatrici della nostra regione, che sono anche due ex del Volano, ovvero la schiacciatrice bolzanina Nicole Ianeselli, passata al Rothoblaas nella stagione 2020-2021, e la centrale di Cavedine Asia Calza, che ha vestito la casacca lagarina insieme alla gemella Ilenia nella stagione 2022-2023. Nicole Ianselli (Foto Vicenza Volley)

Per quanto concerne il team allenato da Luca Parlatini, difficilmente recupererà una delle tre atlete fermate da infortuni, ovvero l’opposta Carlotta Petruzziello e la schiacciatrice Anna Bacchin, che si sono distorte una caviglia rispettivamente a San Donà e contro il Promoball, e la centrale Emanuela Agbortabi, ferma da una settimana per una contrattura al quadricipite della gamba sinistra. In campo dovremo quindi vedere nuovamente la giovane Alisien Markart nel ruolo di opposta e Maja Gostner nel ruolo di centrale, sabato scorso dimostratasi più affidabile dell’inesperta Chiara Giacomelli con una panchina ridotta ai minimi termini (Marsilli, la stessa Giacomelli e Ronz). Servirà quindi una mezza impresa per portare a casa punti.

La partita si giocherà domani (sabato) dalle ore 18 alla palasport di Vicenza e sarà diretta da Luca Pierdomenico di Gorizia e Riccardo Falomo di Pordenone.

L’organico del Palladio Vicenza