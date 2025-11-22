C'è la Roma delle tre ex sulla strada dell'Itas Trentino

Il girone d’andata della Regular Season di Serie A2 femminile si concluderà con l’importante sfida al vertice tra SMI Roma Volley e Itas Trentino, due delle tre formazioni che guidano la classifica del girone A a quota 15 punti assieme a Costa Volpino, con una sola lunghezza di margine sull’inseguitrice Melendugno. Le gialloblù di coach Beltrami, reduci dalle sconfitte casalinghe con Messina e Melendugno, andranno alla ricerca di un risultato positivo per chiudere nel migliore dei modi la prima parte di stagione e garantirsi un tabellone sulla carta più agevole nella Coppa Italia di Serie A2. Il fischio d’inizio del match, valido per la nona ed ultima giornata del girone d’andata, è previsto per domenica alle ore 17 al Palazzetto dello Sport di Roma (PalaTiziano), con diretta streaming gratuita sul canale Youtube di Volleyball World Italia.

In casa trentina non sarà certamente della partita il libero Laporta, mentre Alice Pamio sta completando il proprio percorso di recupero dopo l’infortunio alla mano accusato a metà ottobre, ma non potrà certo ricevere e schiacciare.

«Dopo una partenza non brillante, Roma ha trovato un ottimo equilibrio e arriva a questa partita reduce da una serie importante di successi consecutivi. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Alessandro Beltrami - Si tratta di una squadra forte individualmente, ma al tempo stesso ordinata e brava a fare le cose semplici in maniera molto concreta. Per quanto ci riguarda siamo in una fase della stagione nella quale abbiamo cambiato gioco forza qualcosa e siamo ancora alla ricerca della nostra nuova identità: dovremo affrontare questa gara a viso aperto, cercando di migliorare in alcuni aspetti del nostro gioco che ultimamente non hanno funzionato come nella prima parte di stagione. Servirà essere molto aggressivi nei fondamentali di battuta, muro e difesa, ritrovando spregiudicatezza e coraggio in attacco».

Le avversarie

Il Volley Group Roma nasce nel 2013 come consorzio fra tre realtà pallavolistiche dell'area di Roma Sud partecipando al campionato di Serie B2. Esordisce in A2 nel 2018 grazie all’acquisizione del titolo di San Lazzaro, ma dopo la retrocessione muta il suo nome in Roma Volley Club e beneficia del ripescaggio in A2. Negli ultimi cinque anni per due volte ha ottenuto la promozione in Serie A1 (nel 2021 e nel 2023), aggiudicandosi anche una Coppa Italia di A2 nel 2023. Lo scorso anno, in una stagione particolare, le capitoline hanno festeggiato la vittoria di due trofei (Challenge Cup e Wevza Cup) non riuscendo però ad ottenere la permanenza nella massima serie. Confermato in panchina il coach Giuseppe Cuccarini (l’altra permanenza importante è quella del libero Zannoni), la squadra ha radicalmente cambiato volto con gli arrivi della regista Guiducci (da Chieri), dell’opposta montenegrina Perovic (dalla Turchia), delle laterali Angelina (lo scorso anno in Polonia), Bosso (da Mondovì) e Mason (da Messina), delle centrali Consoli (da Marignano) e Guidi (da Milano). Tre sono le ex gialloblù ovvero la regista Gaia Guiducci e le schiacciatrici Giulia Angelina e Chiara Mason.