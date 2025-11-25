L'UniTrento vince la battaglia con Monselice e sorride

Splendido exploit casalingo per l’UniTrento Volley nella giornata odierna nel campionato di Serie B nazionale (girone C). Alla palestra Sanbapolis questa sera la formazione Juniores di Trentino Volley ha infatti centrato la vittoria al tie break contro la seconda della classe Monselice, dando continuità di prestazione e risultati al bel 3-1 ottenuto nel precedente weekend a Treviso.

Per avere la meglio dei quotati avversari, come sempre fra i principali favoriti per il salto di categoria, la formazione allenata da Francesco Conci ha dovuto attingere a tutte le proprie energie fisiche e mentali, riuscendo ad assorbire il colpo del pareggio ospite dopo essersi trovata avanti prima 1-0 e poi 2-1. Il tie break ha confermato l’andamento altalenante di tutto il match; sotto 8-10, gli universitari hanno però cambiato definitivamente marcia, piazzando un parziale di 7-1 che è valso la vittoria e due punti preziosi per la classifica che continua a sorridere. Col successo odierno l’UniTrento raggiunge infatti proprio Monselice a quota tredici punti al secondo posto. L’affermazione odierna porta in calce la firma principalmente di tre giocatori; l’opposto (poi martello) Boschini (18 punti col 40% in attacco), il centrale Scandiuzzi (15 con due muri ed il 59% in primo tempo) e lo schiacciatore Giani (19 col 50%, tre muri e un ace), che per una sera è potuto tornare in campo con i suoi compagni prima di rimettersi a disposizione di Marcelo Mendez e dell’Itas Trentino di SuperLega.

«La vittoria ci inorgoglisce e ci fa piacere, anche perché è arrivata nella serata in cui abbiamo giocato due set davvero di ottima fattura: mi riferisco al primo e al terzo parziale. – ha spiegato l’allenatore Francesco Conci – Dall’altro lato, va anche detto che nel secondo e quarto periodo siamo andati fuorigiri con i fondamentali di battuta e ricezione, che dovrebbero essere i nostri punti di forza. Siamo riusciti a vincere il tie break proprio col servizio e grazie alla modifica di assetto, che ha portato Boschini a giocare in posto 4 dopo aver iniziato nel ruolo di opposto. Bene anche i centrali, presenti in attacco e utili per portare a casa un risultato che ci garantisce tanta fiducia nei nostri mezzi».

Il tabellino completo