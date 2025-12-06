Itas Trentino sul campo del fanalino di coda Grottazzolina

Si gioca nel lungo ponte dell'Immacolata appena iniziato il decimo turno di regular season SuperLega Credem Banca. Domenica 7 dicembre l'Itas Trentino sarà chiamata ad affrontare l'ultima trasferta del girone d'andata, sfidando al PalaSavelli di Porto San Giorgio (provincia di Fermo) la Yuasa Battery Grottazzolina. Fischio d'inizio previsto per le ore 17: cronaca diretta su Radio Dolomiti e live streaming (a pagamento) sulla piattaforma OTT VBTV.

Reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, la formazione Campione d'Italia scende nelle Marche con l'obiettivo di prolungare la propria striscia positiva per blindare uno dei primi quattro posti in classifica al termine dell'andata, risultato che le consentirebbe di giocare di fronte al proprio pubblico il quarto di finale di Coppa Italia in programma poi il 30 dicembre. I gialloblù attualmente sono terzi in classifica con due punti di ritardo da Verona e cinque da Perugia, che però ha giocato due partite in più. Il secondo posto è quindi ancora a portata di mano, ma per confermarlo servirà vincere in casa della Yuasa Battery.

«Alleno da poco in Italia, ma ho già capito che nella SuperLega partite scontate non ce ne sono, a maggior ragione quando giochi un incontro esterno e lo fai sul campo di una squadra che ha bisogno di punti salvezza come Grottazzolina. – ammonisce l'allenatore Marcelo Mendez alla vigilia del match – Dovremo quindi affrontare la lunga trasferta di questo weekend con la massima attenzione, provando a proseguire il nostro percorso nel segno della continuità delle prestazioni offerte recentemente. Il rush finale del girone d'andata inizia proprio con questo incontro e sarà importante raccogliere più punti possibili per ottenere il miglior piazzamento finale in classifica, anche in chiave Coppa Italia».

Trentino Volley raggiungerà Porto San Giorgio nella prima serata odierna, dopo aver effettuato stamattina un allenamento con palla alla BTS Arena di Trento. Anche in questa occasione con la squadra ci sarà il baby schiacciatore Giani, chiamato a sostituire nel roster Lavia. Sarà la partita ufficiale numero 1.106 della storia del settore maschile gialloblù, la 625ª in regular season e vedrà Sbertoli e compagni andare a caccia della 775ª vittoria di sempre, eventualmente la 371ª esterna.

Gli avversari

Dopo aver ospitato mercoledì sera i campioni d'Europa di Perugia, la Yuasa Battery Grottazzolina si prepara a ricevere la visita al PalaSavelli dei Campioni d'Italia in una settimana che ha portato in riva all'Adriatico quattro neo Campioni del Mondo azzurri. I marchigiani sono gli unici a non aver ancora vinto una partita nel corso delle prime nove giornate di SuperLega, ma la resistenza mostrata nelle ultime gare ha comunque dimostrato come la squadra allenata da Ortenzi possa dire la sua contro qualsiasi avversario. Il roster, che sin qui ha dovuto fare a meno dell'opposto serbo Petkovic (sostituito nello starting six dall'iraniano Golzadeh, a segno già 119 volte col 50% in attacco), conta su tre ex di turno particolarmente significativi. Due di questi giocano in posto 4 e completano la diagonale di schiacciatori titolari: Michele Fedrizzi, che in Trentino Volley ha mosso i primi passi della sua carriera, completando l'intera trafila del settore giovanile, sino ad arrivare in prima squadra, con cui ha collezionato 75 presenze e 212 punti fra il 2009 e 2015 e vinto un Mondiale per Club (2009), una Champions League (2010), uno Scudetto (2015), una Coppa Italia (2010), una Supercoppa Italiana (2013) e una Junior League (2011), e Giulio Magalini, a Trento nelle ultime due stagioni in cui ha vinto Champions League 2024 e Scudetto 2025, totalizzando 39 presenze e 218 punti. Al centro c'è invece Marco Pellacani, centrale anche lui cresciuto nel vivaio gialloblù, che proprio nella scorsa annata agonistica ha esordito in SuperLega con la maglia di Trentino Volley, totalizzando 17 partite e 60 punti personali e contribuendo alla vittoria dello Scudetto nello scorso maggio e alla medaglia d'argento nel Mondiale per Club 2024 (dove venne inserito nel sestetto ideale).