Itas Trentino come un rullo compressore a Marsala

Come era avvenuto nel girone di andata, l’Itas Trentino travolge come birilli le squadre di seconda fascia del proprio girone, quelle che non disputeranno la pool promozione per capirci, avvalendosi di una qualità di gioco molto alta. Ieri sera a farne le spese è stato il Marsala, che ha tenuto il campo per buona parte del primo set, ma poi si è sciolto come neve al sole, pagando un dazio altissimo alla sua incapacità di superare il muro trentino, tornato a livelli molto alti come dimostrano i 15 punti diretti finali (contro 4) e gli innumerevoli tocchi che hanno reso rigiocabile il pallone di cui non si ha traccia sui tabellini. In questo fondamentale ad eccellere sono state le centrali Cosi e Marconato (9 block in due) e Irbe Lazda (4), che in attacco ha chiuso la gara con un eccezionale 51% (14 su 27). Di alto livello anche la prestazione di Ristori Tomberli nel ruolo di libero (già mvp contro il Club Italia), capace di chiudere il match con il 66% di tocchi positivi e 50% di perfetti, oltre che con una lunga serie di ottime difese che hanno completato il lavoro sontuoso del muro.

La sconfitta casalinga a sorpresa di Melendugno contro il Club Italia ha permesso alle gialloblù di tornare la secondo posto, ma va ricordato che sia i tre punti guadagnati da Trento ieri sera in Sicilia, sia i due perduti dalle pugliesi contro le azzurrine non avranno alcun valore nella classifica combinata con la quale inizierà la pool promozione. Per incidere significativamente su quella graduatoria la squadra di Beltrami dovrà vincere le partite che affronterà dal giorno di Santo Stefano, quando arriverà a Sanbapolis Costa Volpino, in poi.

Se la prima fase finisse adesso la classifica con la quale inizierebbe la seconda fase sarebbe infatti questa: Costa Volpino 13, Talmassons 10, Roma 9, Melendugno e Busto Arsizio 8, Altafratte 6, Imola 5, Brescia 4, Itas Trentino e Messina 3.

La cronaca

Beltrami, privo della convalescente Laporta (a referto come secondo libero), si affida a Monza al palleggio, Lazda opposto, Pamio e Giuliani schiacciatrici, Cosi e Marconato al centro e Ristori Tomberli libero. Pasqualino Giangrossi, tecnico di Marsala, risponde con Ferraro al palleggio, Vighetto opposto, Torok e Kosonen laterali, Caserta e Tajè al centro e Cicola libero.

Grande equilibrio in avvio di gara al Pala San Carlo con le due squadre che procedono a braccetto fino al 10-10, quando sul turno al servizio di Monza l’Itas Trentino trova il primo significativo allungo della gara, grazie al muro di Cosi e all’ace della regista gialloblù (10-14). Un’ottima Lazda spinge Trento sul 12-16 ma l’ace di Caserta e la fast di un’ispirata Caserta riportano in carreggiata le siciliane, che trovano il pari a quota 20. Tutto da rifare per l’Itas Trentino, che nel finale cambia nuovamente marcia, trovando il break con Giuliani (21-23) e prendendosi il set con altri due lampi di Lazda (21-25).

Monza e compagne approcciano molto bene anche la seconda frazione, con Lazda imprendibile in attacco (5-7) e Marconato attenta a muro (7-11). Giangrossi si gioca prima la carta Cecchini e poi quella Pozzoni, Marsala ha un sussulto con la solita Caserta giungendo fino al -1 (12-13), ma Trento fiuta il pericolo e torna a premere il piede sull’acceleratore con una serie di muri firmati da Lazda e Cosi che tolgono non poche certezze alle attaccanti di casa (14-19). Nel finale sale in cattedra Marconato (15-21), con il lungolinea di Lazda a lanciare le gialloblù sul doppio vantaggio (17-25).

Il muro e la difesa dell’Itas continuano a fare la voce grossa, Pamio firma l’ace del +3 (3-6), Lazda e Cosi non sbagliano un colpo con Trento che doppia nel punteggio Marsala sul 6-12. La reazione delle siciliane non c’è, i mani out di Giuliani avvicinano al traguardo le gialloblù (12-21) che non allentano la tensione e chiudono velocemente set e partita con il tap-in di Marconato (12-25).

Il tabellino completo

