Federico Frassanella protagonista sulle orme di Flavio

Superando Bassano per 3-1, sabato scorso l'UniTrento Volley si è portata al secondo posto in classifica, un premio ad un percorso che ha conosciuto due soli stop, contro Massanzago e Bardolino, benché il gruppo in estate abbia perso alcune pedine importanti, andate a fare esperienza in serie A. L'organico allenato da Francesco Conci ha imparato anche a fare fronte all'assenza di Mussari, che rientrerà nel 2026, e a quelle ripetute di Giani (sabato peraltro in campo) impiegato anche in prima squadra in assenza di Lavia.

Il centrale Federico Frassanella è uno dei protagonisti di questo cammino, già a segno per 85 volte (67 in attacco, 12 a muro e 6 al servizio), cifre che ne fanno il terzo marcatore della squadra dietro a Boschini (176) e Pitto (86).

Lo abbiamo intervistato al termine della partita contro i vicentini.



Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube