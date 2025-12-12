Un Volano rinfrancato proverà a sbarrare la strada allo Schio

Il penultimo turno di campionato prima dello stop di fine anno porta alla palestra comunale di Volano la neo promossa Gps San Vito, ambizioso team di Schio che lo scorso anno ha dominato il girone D della B2, con dieci punti di distacco sulla seconda. In estate la squadra allenata da Andrea Gemo si è rinforzata non poco per farsi trovare pronta con l’appuntamento con la terza categoria nazionale, tanto che dopo nove giornate si trova al quarto posto in classifica a due soli punti dall’Arena Volley, quindi dalla promozione diretta in serie A3 con largo vantaggio sulla quinta della classe, il Torbole Casaglia, staccato di cinque lunghezze. Sognare il doppio balzo in avanti, quindi, non è campato per aria, anche se l’obiettivo primario rimane la salvezza.

Il settetto base è composto dall’esperta regista Federica Stello, del 1996, che dopo quattro stagioni a Bassano del Grappa nella passata stagione si è trasferita a Schio, schierata in diagonale con la giovane Sveva Parise, giocatrice del 2006, prodotto del settore giovanile del Torri, anche lei arrivata un anno fa. Nell’ultimo match è stata sostituita da Giulia Borriero, dato che in allenamento si era procurata una lieve distorsione ad una caviglia. In posto 4 troviamo l’esperienza e il grande peso specifico di Irene Gomiero, 35 anni, che in estate ha lasciato Noventa Vicentina dopo cinque stagioni, per tornare nella terza categoria nazionale, e Matilde Naddeo, del 2004, lo scorso anno all’Arena Volley in B1. Il pacchetto delle centrali fa perno su Maria Marcuzzi, arrivata dall’Aduna Padova, e sulla coppia composta da Sofia Roviaro e Chiara Bocchese, che Gemo alterna: la prima è arrivata da Vicenza, la seconda è a Schio ormai da tre stagioni dopo una lunga militanza ad Arzignano. Nel ruolo di libero da due settimane gioca Arianna Meliffi, prelevata in corsa da San Giovanni in Marignano, chiamata a sostituire Alessia Tosi, infortunatasi gravemente ad un gomito e fuori causa per l’intera stagione.

Il Volano, dopo aver recuperato Anna Bacchin nel match vinto sabato scorso a Peschiera, attende ora di riportare in campo anche Carlotta Petruzziello per tornare alla normalità dopo un periodo difficile, costellato di infortuni. Nonostante le diverse posizioni di classifica, la squadra di Luca Parlatini sa di avere le carte in regola per battere lo Schio, ma per farlo dovrà esprimersi ai livelli di gioco offerti contro Lecco Picco e Conegliano.

L’incontro è in programma domani (sabato) dalle ore 20.30 alla palestra comunale di Volano e sarà diretto da Vincenzo Bruno e Alessandro Biscaro di Treviso.

L’organico Gps San Vito