Servono solo i tre punti nell'anticipo contro Concorezzo

Reduce da tre vittorie consecutive in campionato, un ruolino di marcia identico a quello del girone d’andata, l’Itas Trentino torna in campo sabato 13 dicembre per ospitare la Clerici Auto Concorezzo nell’anticipo della quarta giornata del girone di ritorno di Regular Season. L’obiettivo è quello di bissare il successo ottenuto all’andata in Lombardia per mantenere il passo delle prime della classe e poter affrontare nella miglior posizione possibile di classifica gli scontri al vertice che chiuderanno il percorso delle gialloblù nella prima fase del campionato. Il fischio d’inizio del match, valido per la quarta giornata di ritorno del girone A di Regular Season, è previsto per sabato alle ore 18.30, con diretta streaming gratuita sul canale Youtube di Volleyball World Italia.

Buone notizie in casa trentina alla vigilia della sfida interna con Concorezzo. Dopo Alice Pamio, rientrata in gruppo già un paio di settimane fa, anche Rebecca Laporta sta per completare il suo percorso di recupero dopo l’infortunio muscolare accusato a novembre nella trasferta di Costa Volpino: il libero dell’Itas Trentino, già a referto nelle ultime due sfide di campionato, è ormai prossima a tornare realmente a disposizione di coach Beltrami.

«Proseguiamo questo tour di gare ravvicinate che ci attende da qui fino a Natale con alle spalle la buona prestazione offerta domenica con Marsala, una partita nella quale siamo stati noi stessi per larghi tratti del match e dove abbiamo mostrato un atteggiamento aggressivo nel muro e nella battuta anche in trasferta, in un campo che non era affatto semplice da espugnare. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Alessandro Beltrami - Ora torniamo a giocare di fronte ai nostri tifosi con l’obiettivo di riproporre questa identità di gioco e di proseguire il nostro percorso: affronteremo una squadra, Concorezzo, che gioca una pallavolo veloce e che ha attaccanti con caratteristiche che anche nella sfida d’andata ci hanno creato delle difficoltà. Dovremo essere bravi a limitare i loro punti di forza e a far emergere le nostre qualità migliori».

Le avversarie

Nasce nel 1968 nell'ambito dell'Oratorio San Luigi. Dopo oltre cinquant’anni, nel 2020/21 il club debutta nei campionati nazionali partecipando alla B2, approdando al termine dell’anno successivo in B1. Alla prima esperienza nella terza serie raggiunge la salvezza, ma l’anno dopo, stagione 2023/24, chiude al primo posto la Regular Season e sale in A2. Lo scorso anno non è riuscita ad evitare sul campo la retrocessione, ma in estate ha acquisito il titolo sportivo del Picco Lecco, garantendosi la seconda partecipazione di fila al campionato di Serie A2.

Guidata da Gilles Reali, ha come punti di forza l’opposta Sara Stival, miglior realizzatrice della squadra con 151 punti all'attivo, la laterale Bianca Bucciarelli, seconda nella classifica dei punti realizzati con 139 palloni a terra, e la centrale Martina Veneriano (118 punti). In posto 4 gioca anche Francesca Trevisan, in passato transitata da Trento con la maglia della Delta Informatica.