Mercoledì di Coppa per l'Itas Trentino sul campo del Talmassons

Reduce da quattro vittorie consecutive nella prima parte del girone di ritorno di Regular Season, l’Itas Trentino si presenterà nelle migliori condizioni possibili all’attesa sfida in programma mercoledì a Latisana: nel palasport friulano andrà in scena la gara unica valida per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa di A2, con le gialloblù di coach Beltrami in cerca dell’impresa sul campo della Cda Talmassons, attuale capolista e dominatrice dell’altro raggruppamento di A2 con uno score di ben dodici successi ed una sola sconfitta nelle prime tredici gare di campionato. Trento, quarta al termine del girone d’andata ma salita ora al primo posto nel girone A in coabitazione con Costa Volpino (che ha già osservato però il turno di riposo), tornerà ad affrontare la Cda a distanza di quasi tre anni dagli ultimi precedenti in gare ufficiali, visto che nelle ultime due annate le squadre sono salite, in stagioni differenti, nella massima serie. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 20: diretta streaming gratuita sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

Morale alto e nessun problema di carattere fisico in casa trentina con Coach Beltrami che potrà finalmente disporre di tutte gli effettivi della rosa dopo il rientro, avvenuto proprio nell’ultimo impegno di campionato, del libero Rebecca Laporta.

«Sappiamo che mercoledì sera ci attenderà un compito molto impegnativo, perché andremo a giocare in casa di una delle formazioni senz’altro favorite per conquistare tutti i trofei in palio in questa stagione. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Alessandro Beltrami - Sarà una gara da dentro o fuori e per questo sarà un appuntamento molto stimolante da vivere e da affrontare: faremo di tutto per provare a raccogliere il massimo, in ogni caso sarà un’esperienza da ricordare e che ci servirà per capire il nostro attuale livello al cospetto di una formazione così attrezzata come la Cda. Talmassons si presenta da sola, è estremamente potente e veloce in attacco, ha un ottimo sistema di muro-difesa e un servizio pericoloso. Dovremo cercare di esprimere il nostro gioco senza snaturare le nostre caratteristiche e la nostra identità, con l’intenzione di vendere a caro prezzo la pelle».

Le avversarie

Il Volley Talmassons viene fondato nel 1991, partecipando per la prima volta ad un campionato nazionale (B2) nel 2012/13. Nel 2014/15 sale in B1, mentre al termine della stagione 2018/19 approda in Serie A2. Alla quinta partecipazione centra un’altra promozione, salendo nella massima serie nel 2023/24 grazie al successo sulla Futura Giovani Busto Arsizio nella finale dei Playoff. Lo scorso anno le friulane hanno chiuso la Regular Season all’ultimo posto in classifica, non riuscendo a garantirsi la permanenza in A1. Confermato in panchina Leonardo Barbieri, in estate la Cda ha allestito un roster di primissimo piano per recitare un ruolo da assoluta protagonista. Il principale terminale offensivo è l’opposta Giorgia Frosini, nelle ultime stagioni in A1 a Busto Arsizio, top scorer delle friulane con 259 punti. La regista Scola, le laterali Enneking (ai box per un problema alla spalla), Bakodimou e Rossetto, il libero Mistretta e le centrali Molinaro e Gannar sono le altre stelle della Cda.

La formula della manifestazione

Ai quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2 femminile, in programma mercoledì 17 dicembre, si sono qualificate le prime quattro classificate dei due raggruppamenti al termine del girone d’andata. L’Itas Trentino, quarta nel girone A, affronterà in trasferta la Cda Talmassons, capolista del girone B. Negli altri quarti di finale (sempre in gara secca) si affronteranno invece Millenium Brescia-Narconon Melendugno, SMI Roma-Nuvolì Altafratte Padova (posticipata al 7 gennaio 2026) e C.B.L. Costa Volpino-Tenaglia Abruzzo Altino. Le semifinali sono in programma il 14 gennaio 2026, mentre la finale si giocherà nel weekend del 14-15 febbraio 2026 in una sede differente rispetto alla Final Four di A1.