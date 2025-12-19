Il Volano chiude la stagione sul campo della penultima

L’ultima sfida del 2025 è un match assai delicato per il Rothoblaas Volano, che va a fare vista alla neopromossa Isuzu Cerea. Di fronte si ritroveranno due squadre affamate di punti, le padrone di casa per cercare di compiere un passo in avanti dopo sei sconfitte consecutive che le hanno relegate al penultimo posto a quota 6 (media 0,6 punti a partita), le lagarine per ritrovare morale al termine di un periodo che le ha viste uscire sconfitte in tre occasioni su quattro, condizionate da una serie di infortuni e malanni fisici, per i affrontare i quali la pausa natalizia arriverà come il cacio sui maccheroni.

Prima però il Volano deve cercare il successo sul campo veronese contro un team che fino ad ora è stato in grado di vincere solo contro il fanalino di coda Promoball (3-1) e il Vicenza (3-2). Va aggiunto che nelle ultime quattro giornate la squadra allenata per la sesta stagione consecutiva da Alberto Valente ha affrontato le prima quattro della classe e quindi anche se ha migliorato la propria qualità di gioco non erano certo le occasioni migliori per convertirla in punti. Fra il resto a Schio l’Isuzu è riuscito a portare la contesa fino al tie break, mentre contro Arena e Giorgione ha perso tre set su sei per 25-23, giocandosela quindi fino all’ultimo. La squadra veronese, nonostante tutti questi ko, non è distante dalla zona salvezza, dato che l’undicesimo posto è appena quattro lunghezze sopra, occupato dal Don Colleoni, per cui esiste la possibilità che possa agganciarla anche prima del giro di boa.

In questa stagione l’Isuzu va in campo guidato dalla palleggiatrice Valentina Caruzzi, ormai da dieci anni al servizio di questa società, quasi un record assoluto di fedeltà, in diagonale con l’opposta Stefania Bernabè, alla seconda stagione in rossonero e con esperienze in B1 a Campagnola e Porto Mantovano, in A2 a Ravenna. Il braccio più pesante rimane quello di Camilla Cornelli, schiacciatrice del 1996 con una lunga esperienza nella categoria, affiancata in posto-4 da Angelica Baiamonte, che di anni ne ha undici in meno, arrivata in estate da Busnago, ma cresciuta nella vicina Villafranca, mentre al centro della rete la coppia titolare è composta da Giorgia Bulla, arrivata da Grosseto, e Teresa Peloso, prelevata dall’Arena Volley. Il libero è da dieci anni Sara Bovolenta, l’altra “bandiera” societaria insieme a Caruzzi.

Due sono le incognite nella formazione del Volano, ovvero la presenza della schiacciatrice Camilla Ferrari, alle prese con forti dolori alla schiena che l’hanno messa fuori gioco alla fine del quarto set nell’ultimo match contro Schio, e quella dell’opposta Carlotta Petruzziello, che dovrebbe aver messo alle spalle la distorsione alla caviglia rimediata a San Donà. È evidente che la loro presenza - assenza sarà uno dei leit motiv del match.

La partita si giocherà domani sera (sabato) a partire dalle ore 21 alla palestra comunale di Cerea e sarà arbitrata da Salvatore Iovinella di Padova ed Elisa Gardellin di Venezia.

L’organico dell’Isuzu Cerea