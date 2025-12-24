L'UniTrento Volley fa fuori l'Olympo e difende il secondo posto

Il turno di riposo, osservato nel precedente weekend, non ha interrotto l’ottimo momento dell’UniTrento Volley. Sabato sera alla palestra Sanbapolis di Trento la formazione Juniores di Trentino Volley ha infatti infilato la quinta vittoria consecutiva in regular season, chiudendo l’anno solare 2025 con una posizione di alta classifica (secondo posto).

A lasciare strada alla compagine gialloblù in questo caso è stato l’Olympo, neopromossa di Quinto di Treviso, superato per 3-1 al termine di una partita che è stata incerta solo nel secondo set, quando gli ospiti sono riusciti a prendere in mano le redini del gioco grazie a muro e battuta e a pareggiare l’iniziale vantaggio nel computo dei set dei trentini. Si è però trattato solo di un episodio isolato, perché dal terzo parziale in poi l’UniTrento è tornata a dominare la scena soprattutto grazie all’efficacia del suo attacco, ad un muro cresciuto enormemente nel quarto set e ad un numero contenuto di errori diretti a rete: appena cinque in tutta la partita. A livello individuale a guidare i compagni ci ha pensato ancora una volta il martello Boschini, schierato in posto 4 in diagonale a Giani ma utilizzato anche come terminale di riferimento in attacco da seconda linea; per lui alla fine 23 punti con due muri, un ace ed il 47% che, sommati ai 12 del compagno di reparto, hanno rappresentato una certezza importante in una giornata in cui anche i centrali Scandiuzzi (subentrato a Cavalieri) e Frassanella hanno saputo recitare la propria parte.

«Mi aspettavo che questo non fosse un impegno facile o lineare, tenendo conto che venivamo da due settimane senza partite ufficiali, – ha spiegato al termine della gara l’allenatore Francesco Conci – anche per tale motivo ho chiesto alla squadra di giocare il più semplice possibile per riuscire a venire a capo di alcuni momenti di difficoltà che abbiamo attraversato specialmente per effetto di una ricezione non sempre positiva. Va anche detto che Treviso è una delle squadre che batte meglio; sono quindi soddisfatto del risultato e della prestazione. Nonostante le assenze e gli infortuni stiamo facendo un ottimo campionato; il mio auspicio per il 2026 è di aver più spesso a disposizione l’intera rosa, sia in allenamento sia in partita».

Il tabellino completo