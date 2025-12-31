Sarà Piacenza a contendere la finale di Coppa Italia all'Itas

Definiti gli accoppiamenti delle semifinali di Del Monte Coppa Italia del 7 febbraio all’Unipol Arena di Bologna. Nella parte alta del tabellone l’Itas Trentino affronterà Piacenza, nel remake dello stesso confronto già andato in scena tre volte nella competizione, una in ogni fase del tabellone. Gli emiliani hanno conquistato la qualificazione estromettendo dalla corsa Modena, piegata stasera al PalaBanca Sport per 3-1. Dall'altra parte del tabellone verrà riproposta la semifinale dello scorso anno fra Perugia e Verona, dato che le due squadre si sono liberate rispettivamente di Civitanova e Modena.

I tabellini degli altri tre quarti di finale

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Valsa Group Modena 3-1 (25-18, 25-22, 21-25, 25-14)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Comparoni 13, Porro P. 1, Mandiraci 21, Galassi 4, Bovolenta 15, Gutierrez 14, Pace (L), Leon, Seddik, Andringa. Ne: Travica, Bergmann, Loreti (L), Fraleone. All. Boninfante.

Valsa Group Modena: Anzani 5, Buchegger 13, Porro L. 7, Sanguinetti 11, Tizi-Oulaou 3, Davyskiba 5, Perry (L), Massari, Bento 10, Ikhbayri 3, Giraudo, Federici (L). Ne: Mati, Tauletta. All. Giuliani.

Arbitri: Puecher di Padova, Brancati di Città di Castello.

Note: durata set 24’, 29’, 31’ e 27’ per un totale di 111’. Spettatori 2576 per un incasso di 23.385 euro. MVP: Miguel Gutierrez. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 15, ace 7, muri punto 12, errori in attacco 5, ricezione 30% (15% perfetta), attacco 53%. Valsa Group Modena: battute sbagliate 19, ace 4, muri punto 6, errori in attacco 7, ricezione 34% (12% perfetta), attacco 47%.

Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-17, 22-25, 25-22, 25-16)

Sir Susa Scai Perugia: Giannelli 1, Plotnytskyi 15, Loser 9, Ben Tara 18, Semeniuk 14, Solé 8, Gaggini (L), Dzavoronok 0, Colaci (L), Ishikawa 0, Russo 0. N.E. Argilagos, Cvanciger, Crosato. All. Lorenzetti.

Cucine Lube Civitanova: Boninfante 2, Bottolo 14, Gargiulo 9, Loeppky 12, Nikolov 16, D’Heer 6, Orduna 0, Bisotto (L), Balaso (L), Hossein Khanzadeh 3, Kukartsev 1, Duflos-Rossi 0. N.E. Podrascanin, Tenorio. All. Medei.

Arbitri: Zavater e Giardini.

Note: durata set: 23’, 29’, 29’, 25’. Totale: 1h 46’.

Sir: errori al servizio 11, ace 6, muri 7, attacco 60%, ricezione 29% (10%). Lube: errori al servizio 19, ace 6, muri 4, attacco 51%, ricezione 48% (25%). Spettatori: 4.446. MVP: Plotnytskyi.

Rana Verona - Allianz Milano 3-0 (25-19, 25-18, 29-27)

Rana Verona: Christenson 2, Darlan 16, Keita 17, Mozic 11, Cortesia 7, Vitelli 6, Staforini (L), Planinsic, Gironi, Sani 1, Glatz, Bonisoli, Nedeljkovic, Valbusa (L). All. Soli

Allianz Milano: Kreling, Reggers 7, Recine 11, Ichino, Masulovic, Caneschi 6, Catania (L), Barbanti, Lindqvist 12, Masajedi, Otsuka, Di Martino 1, Benacchio, Corbetta (L). All. Piazza

Arbitri: Cesare, Luciani, Clemente

Durata set: 25’; 23’; 37’; totale: 1h25’

Attacco: Rana Verona 61%; Allianz Milano 44% - Ricezione: Rana Verona 43%; Allianz Milano 16% - Ace: Rana Verona 11; Allianz Milano 6 - Muri: Rana Verona 7; Allianz Milano 7. Spettatori: 3908. MVP: Darlan Souza

Il programma completo della Final Four

Sabato 7 febbraio 2026:

- ore 15.30 Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza

- ore 18 Rana Verona - Sir Susa Scai Perugia

Domenica 8 febbraio 2026 (orario da definire):

- ore 18 Finale Del Monte Coppa Italia SuperLega