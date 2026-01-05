Milo Piccinini torna in serie A1 come vice di Cervellin

Dalla serie C maschile con l'Argentario alla serie A1 femminile. È questo il balzo in avanti compiuto pochi giorni fa da Milo Piccinini, allenatore modenese, che nella nostra provincia è assai noto per aver lavorato alla Trentino Rosa prima e alla Trentino Volley femminile poi dal 2015 al 2024, come secondo di moltissimi allenatori diversi, quali Marco Gazzotti, Ivan Iosi, Nicola Negro, Matteo Bertini, Stefano Saja, Marco Sinibaldi e Davide Mazzanti. In seguito si era allontanato dalla nostra provincia per ricoprire lo stesso ruolo nella nazionale messicana, dal 2023 al 2024, e nel Payx d’Aix Venelles dal 2024 al 2025, che ha poi chiuso i battenti senza preavviso, lasciandolo a piedi. All’inizio di questa stagione ha quindi provato a cimentarsi in campo maschile, prendendo in mano l’Argentario, ma quanto è arrivata la chiamata di Bergamo ha preso la palla al balzo e ha accettato.

L’occasione per tornare in scena gliel’ha offerta il divorzio del club lombardo dal tecnico Carlo Parisi, avvenuta pochi giorni prima di Natale, in seguito al quale la società ha promosso al ruolo di primo il suo vice Marcello Cervellin, chiamando poi Milo Piccinini a fargli da vice.

«Con i Miners avevo stipulato un accordo con una clausola che mi avrebbe permesso di svincolarmi nel caso in cui avessi ricevuto delle offerte da una società femminile impegnata in un campionato di B1, A2 e A1, di cui ho beneficiato. – spiega il tecnico modenese - A indicare il mio nome è stato il diesse di Bergamo Matteo Bertini, con il quale avevo lavorato a Trento per tre stagioni».

A Cognola a sostituirlo sulla panchina delle squadre di Serie C - under 19, under 17 e under 15 sarà il suo vice Giulio Dazzi. «Si è trattato di un’esperienza interessante – racconta Milo – che fino ad ora non ci aveva dato grandi soddisfazioni sul campo nel torneo di serie C, ma sapevamo che sarebbe servita pazienza. Quello che non è mai mancato nei ragazzi è stato senza dubbio il grande impegno in palestra».