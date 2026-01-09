Punti pensanti in palio per l'Itas Trentino a Lecce

Forte di cinque successi nelle sei gare fin qui disputate nel girone di ritorno, l’Itas Trentino si tuffa nel rush finale di Regular Season, affrontando prima Melendugno e poi Roma in due partite determinanti ai fini della classifica finale e soprattutto del bottino di punti che le gialloblù porteranno con sé nella successiva Pool Promozione, il cui accesso è già stato conquistato matematicamente da diverse settimane da Pamio e compagne. La trasferta sul campo di Melendugno vedrà sfidarsi le più immediate inseguitrici della capolista Costa Volpino, appaiate in seconda piazza a quota 30 punti. Il fischio d’inizio del match, valido per l’ottava giornata di ritorno del girone A di Regular Season, è previsto per domenica 11 gennaio alle ore 17, con diretta streaming gratuita sul canale Youtube di Volleyball World Italia.

La seconda trasferta consecutiva, dopo quella affrontata sabato scorso a Messina, vedrà le gialloblù far visita alla Narconon Melendugno con il chiaro obiettivo, proprio come è accaduto in Sicilia, di riscattare la sconfitta subita all’andata e intascare punti preziosi nell’economia della seconda parte di stagione. In settimana la squadra si è regolarmente allenata al completo e in vista della sfida di domenica pomeriggio coach Beltrami potrà disporre di tutte le effettive della rosa.

«Melendugno è una squadra dotata di giocatrici di grande qualità, su tutte i posto 4 Bulaich e Joly, che occupa con merito una posizione di classifica molto importante. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Alessandro Beltrami - Vanta un servizio di qualità e un sistema muro-difesa efficace, per questo dovremo essere attenti e pazienti nelle soluzioni di attacco senza andare fuori giri. Noi dovremo ripartire dalle sensazioni positive ritrovate nell’ultim’ora di gioco della partita di Messina, immersi con piglio giusto nella gara per sfidare a viso aperto l’avversario in quella che sarà senza dubbio una partita molto complicata ed equilibrata. Il muro-difesa, anche per noi, sarà un aspetto determinante per arrivare al risultato che vogliamo ottenere».

Le avversarie

Nata nel 2014 come Goleador Melendugno, è approdata in A2 nel 2023 grazie alla vittoria nella finale dei Playoff di B1 contro l’Altino, proseguendo così la propria scalata nelle gerarchie del volley nazionale, essendo approdata in B2 solamente due anni prima. Nelle sue prime due esperienze nella seconda serie nazionale ha collezionato un ottavo posto nella Pool Promozione del 2024/25 e un quinto posto nella Pool Salvezza della stagione 2023/24. In estate, confermato in panchina il tecnico Simone Giunta, ha rinforzato il proprio roster con gli arrivi della regista, ex Pinerolo, Giorgia Avenia, dell’opposta ex Trento Maria Teresa Bassi, della laterale argentina Daniela Soledad Bulaich Simian, nella scorsa stagione a Macerata, e della centrale Maria Adelaide Babatunde, proveniente da Messina. Le conferme più significative sono invece quelle della schiacciatrice Joly e della posto 3 Riparbelli. Migliore realizzatrice della squadra è la laterale Bulaich con 190 palloni a terra, seguita dalla centrale Babatunde con 181 punti.