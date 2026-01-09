L'UniTrento, con Mussari, sul campo della noepromossa Piovese

Dopo una sosta durata tre settimane, in corrispondenza con le festività natalizie, riparte nell’imminente weekend il campionato nazionale di Serie B maschile. Nel girone C, in cui è attualmente al secondo posto in classifica, l’UniTrento Volley proverà a riprendere la propria marcia spedita (otto vittorie in dieci partite sin qui sostenute) affrontando sabato sera la trasferta di Piove di Sacco (provincia di Padova), sul campo della penultima della classe Plotegher Trasporti Piovese.

La formazione universitaria ha approfittato della pausa per migliorare la propria condizione fisica, recuperare il regista Mussari (in campo nella seconda ed ultima amichevole giocata pochi giorni fa contro una rappresentativa californiana) e perfezionare gli aspetti tecnico-tattici del proprio gioco.

«La ripartenza dopo la sosta, anche in passato, ha però sempre riservato qualche sorpresa – spiega l’allenatore gialloblù Francesco Conci – e noi stiamo lavorando affinché ciò non accada. Vogliamo farci ritrovare pronti, provando ad esprimerci ancora sugli ottimi livelli di gioco mostrati nel corso del mese di dicembre. La nostra avversaria Piovese si trova attualmente in zona retrocessione, ma poche settimane fa è stata capace di conquistare due set sul campo di Caselle. Proprio in vista dello scontro diretto con gli scaligeri, in programma la settimana prossima, vogliamo quindi mantenere aperta la striscia di vittorie per poterci presentare nelle migliori condizioni possibili. Abbiamo recuperato pienamente il regista Mussari da un punto di vista fisico: avrà bisogno sicuramente ancora di qualche settimana per riprendere ritmo in allenamento e tornare sui livelli prima dell’infortunio».

La partita si giocherà domani sera (sabato) dalle ore 21 alla palasport di Piove di Sacco, in provincia di Padova, e sarà arbitrata da Vincenzo Bruno di Treviso e Chiara Maran di Padova.

L'organico della Piovese