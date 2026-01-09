Il Volano riparte con l'insidiosa trasferta di Trescore

I sei punti conquistati nelle tre partite che hanno preceduto la pausa natalizia hanno riportato il Volano in una posizione di classifica abbastanza sicura, quale è l’ottavo posto, ora l’obiettivo è chiudere nel migliore dei modi il girone ascendente. Lo stop di tre settimane serviva come il pane alla squadra lagarina per riportare in buona condizione alcune giocatrici e soprattutto recuperare Carlotta Petruzziello dopo sette turni di stop causati da una distorsione ad una caviglia che ha impiegato molto tempo per essere riassorbita. Ora l’opposta modenese è pronta per tornare in campo anche se non è sicuro il suo impiego dall'inizio nella partita in programma domani a Trescore Balneario, la prima del nuovo anno.

Zara e compagne se la dovranno vedere con un team che frequenta il campionato di B1 da qualcosa come undici stagioni consecutive e che dopo un brutto inizio di stagione, connotato da quattro sconfitte consecutive, ha saputo cambiare marcia, vincendo quattro dei sei successivi incontri, per ben tre volte in trasferta, ovvero a Mapello, Lecco e Maclodio, una in casa, contro in fanalino di coda Cerea. Una serie sufficiente per creare un gap di sei punti dalla zona retrocessione e poter così respirare. La squadra allenata per la quarta stagione consecutiva da Alice Bonetti, che da atleta ne fu la palleggiatrice, sembra quindi destinata a vivere il resto della stagione nella pancia della classifica come tantissime altre formazioni dotate di un tasso tecnico più elevato delle candidate alla retrocessione, ma non sufficiente per colmare nelle 15 giornate che rimangono da giocare i punti che le separano dal terzetto che sta dettando il ritmo in vetta alla classifica. Foto Don Colleoni Trescore

Il settetto base vede in regia la sempiterna Serena Milani, classe 1996, a Trescore ormai dal 2018, l’opposta è Sofia Garzonio, che l’anno scorso abbiamo visto in azione con la maglia del Parella Torino, in posto 4 il pezzo più pregiato è Michela Malinov, reduce da una stagione a Santena, che fa coppia con Valentina Cantaluppi, scuola Orago, arrivata da Castellana Grotte. Al centro operano le due baby Zoe Comastri (del 2006), arrivata da Sassuolo, e Beatrice De Iacobis (del 2007), prelevata dal Chorus Bergamo, mentre il libero è Sofia Fracassetti, ex Costa Volpino. Sarà certamente un match impegnativo per le biancorosse, ma da provare a vincere.

La partita si giocherà domani sera (sabato) al PalaTerme di Trescore Balneario a partire dalle ore 21 e sarà diretta da Fabio Palmieri di Bologna e Davide Basilio Fallica di Modena.

L’organico del Don Colleoni Trescore