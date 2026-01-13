L'Itas Trentino a Modena per ritrovare subito il passo giusto

Si gioca infrasettimanalmente il sedicesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca. Mercoledì 14 gennaio l’Itas Trentino sarà impegnata al PalaPanini di Modena, ospite della Valsa Group nel tradizionale derby dell’A22. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30: diretta RAI Sport, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT “VBTV”.

Il mese di gennaio continua a riservare solo big match alla formazione Campione d’Italia che, dopo Civitanova, Tours e Verona, affronta un altro impegno da circoletto rosso, oltretutto in trasferta, a soli tre giorni dai cinque set giocati domenica sera contro la Rana.

«Vogliamo tornare subito alla vittoria per voltare pagina, ma soprattutto per continuare la nostra corsa in campionato. – ha spiegato alla vigilia l’allenatore Marcelo Mendez – Sappiamo che per vincere ci servirà giocare una grande partita. Nonostante la sconfitta di domenica a Perugia, Modena è infatti in un ottimo momento di forma e gioca una pallavolo molto offensiva soprattutto in fase di break point grazie a grandi numeri fra battuta e muro. Ci vorrà grande determinazione e concentrazione sin dai primi scambi per provare a reggere bene in ricezione e giocarci tutte le nostre possibilità in attacco e servizio, fondamentali che decidono sempre grandi partite come quella che stiamo per giocare».

Il tecnico trentino dovrà fare a meno solo dello schiacciatore Lavia; l’ex di turno verrà sostituito ancora una volta nel roster da Giani. La squadra completerà la preparazione alla partita con gli allenamenti di questa sera e di mercoledì mattina al PalaPanini di Modena. Quella in Emilia sarà la partita ufficiale numero 1.115 del settore maschile di Trentino Volley, la 603ª in trasferta dove ha vinto in 375 occasioni e le ultime sei partite di fila.

Gli avversari

La battuta d’arresto fatta registrare domenica sera a Perugia, la prima di un girone di ritorno contrassegnato fin lì da un percorso netto, non ha cambiato il significato e la posizione di classifica della Valsa Group Modena. Nei primi quindici turni di regular season la formazione allenata da Alberto Giuliani è stata fra le principali realtà della SuperLega, perdendo solo cinque partite (due di queste con Perugia e poi a Milano, Trento e Cisterna) e dando sempre l’idea di essere una squadra in grado di dire la sua contro qualsiasi avversario, come racconta bene il suo quarto posto assoluto a sette punti dalla vetta. Tutto ciò perché i principali acquisti operati nel mercato estivo (il giovane palleggiatore francese Tizi-Oualou, lo schiacciatore Porro ed il libero australiano Perry) hanno subito saputo trovare il giusto feeling con il resto della squadra, offrendo un apporto importante nei rispettivi ruoli. Statistiche alla mano, Modena, che ha vinto sei delle sette partite giocate al PalaPanini e che in casa non perde dal 2 novembre, è la squadra che ottiene il maggior numero di punti dal servizio e dal muro, grazie ad ottimi interpreti dei rispettivi fondamentali come l’opposto Buchegger (primo aceman del torneo con 40 battute punto) ed il centrale Sanguinetti (il migliore nel suo ruolo nella prima parte di campionato).

Sarà il confronto ufficiale numero 91 fra Trentino Volley e Modena Volley, l’unico club, assieme a Civitanova (sfidata 108 volte), sempre affrontato in venticinque anni e mezzo di storia gialloblù. Il bilancio è favorevole a Trento per 55-35, anche grazie a diciassette vittorie negli ultimi ventitré incontri giocati.