Per il Volano c'è la sfida casalinga contro l'Arena Volley

La prima gara casalinga del 2026 rappresenta un passaggio importante per la stagione del Volano, per molti motivi. Il primo è l’esigenza di ritrovare confidenza con la vittoria dopo la battuta di arresto di Trescore Balneario, amara soprattutto perché le avversarie erano scese in campo decimate dall’influenza; il secondo è dimostrare che con l’organico tornato finalmente al completo la squadra biancorossa può produrre una qualità di gioco più elevata di quella vista fino ad ora, se si eccettuano le brillanti prestazioni offerte contro Lecco e Conegliano; il terzo è dare un colpo di acceleratore per cominciare ad abbandonare zone della classifica che poco o nulla hanno a che fare con la storia scritta nelle ultime sei stagioni, approfittando del fatto che fra il quinto e il decimo posto, occupato in questo momento dal Rothoblaas, le distanze sono colmabilissime; l’ultimo è raccogliere un successo di prestigio, che possa dare una svolta anche psicologica al gruppo, per preparare un girone di ritorno da percorrere con un passo diverso senza alcuna ansia da prestazione, visto che i primi tre posti appaiono ormai irraggiungibili.

L’occasione per centrare questi obiettivi è offerta dalla sfida in programma domani contro l’Arena Volley, una delle avversarie storiche del Rothoblaas, che occupa proprio il terzo posto in graduatoria, forte di 10 successi in 12 partite. In pratica ha battuto tutte le avversarie, fuorché le due regine Giorgione e Aduna, contro le quali ha rimediato due nette sconfitte, l’ultima freschissima di sabato scorso con parziali molto tirati (23-25, 23-25, 25-27). Il team veronese ha già fatto capolino a Volano in ottobre, quando prese parte al quadrangolare pre-campionato, sconfitto dalle lagarine in finale per 2-1, ma da allora molte cose sono cambiate. Sara Bonini e Nicole Tallaroli (foto Arena Volley)

La squadra allenata per la seconda stagione consecutiva dall’ex libero di A1 Andrea Zappaterra può contare su una regista di lusso per la categoria come Beatrice Giroldi, che nella passata stagione ha sfidato il Volano nel primo turno dei playoff con la maglia di Garlasco, e su una opposta di peso come Nicole Tellaroli, per due anni all’Argentario (dal 2018 al 2020), già protagonista di due promozioni in A2 con la maglia di Volta Mantovana e Bologna, sulle schiacciatrici Ilaria Bughignoli, da quasi un decennio in categoria, e Micole Maghenzani, per anni avversaria del Volano con le maglie delle mantovane Volta e Porto, sulle centrali Anna Riccato e Sara Bonini, ex Cerea, sul libero Veronica Di Nucci. Un team molto solido, contro il quale però il miglior Volano può giocarsela.

La partita è in programma domani (sabato) dalle ore 20.30 alla palestra comunale di Volano e sarà arbitrata da Jacopo Simionato di Treviso ed Enrico Dandolo di Padova.

L'organico della Smapiù Arena Volley