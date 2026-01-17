L'Itas Trentino può conquistare 6 punti in una sola giornata

L’ultima giornata della prima fase del campionato di A2 femminile ha il compito non solo di assegnare i dieci posti riservati alle formazioni che daranno vita alla pool promozione a partire dal weekend del 31 gennaio e 1 febbraio, ma anche di definire con precisione quanti punti si porteranno dietro. Un meccanismo diabolico che cambia di continuo le carte in tavola alla luce del fatto che in entrambi i gironi l’ultimo posto disponibile, il quinto, è ancora più che mai in bilico e con esso tutte le combinazioni di risultati incrociati.

Nel gruppo A, quello dell’Itas Trentino, dove i giochi sembravano definiti da tempo, l'inatteso crollo verticale di Messina, che dal 7 dicembre non ha più conquistato un solo punto, perdendone 15 su 15 contro ogni tipo di avversario, ha rimesso in gioco Marsala e Concorezzo, che ora hanno un solo punto di distacco dalle siciliane, chiamate domani ad un impegno molto difficile contro Melendugno. Dovessero rimediare la sesta sconfitta di fila, cederebbero matematicamente il posto nella pool promozione ad una fra Marsala e Concorezzo, che curiosamente daranno vita proprio allo scontro diretto in terra siciliana. Per l’Itas Trentino, che questo pomeriggio affronterà Roma, la posta in palio in questa 18ª giornata è dunque doppia, perché oltre ai 3 punti che si giocherà contro Guiducci e compagne ne potrebbe recuperare altri 3 dalla sostituzione di Messina con Marsala o Concorezzo, dato che contro il club dello Stretto Monza e compagne hanno conquistato 3 punti, mentre contro le altre due ne hanno conquistati 6, avendole battute sia all’andata sia la ritorno. Un balzo dall’attuale quota 8 punti (al terz’ultimo posto) a quota 14 in una sola giornata cambierebbe non di poco le prospettive in vista della seconda fase. Non solo: se ad accedere al quinto posto dovesse essere Marsala, l’Itas Trentino goderebbe di un ulteriore inatteso bonus, derivante dal fatto che la diretta concorrente Melendugno perderebbe 3 punti, dato che all’andata contro Messina ha vinto per 3-1, mentre contro Marsala ha perso con lo stesso punteggio. Anche Roma in questo caso perderebbe un punto, perché contro Marsala ne ha conquistati 5, mentre contro Messina 6, per non dire di quello che accadrebbe nel caso in cui dovesse toccare a Concorezzo occupare il quinto posto, dato che in quel caso Roma ne perderebbe 3, avendo perso per 1-3 contro i brianzoli lo scorso 4 gennaio. Un quadro ingarbugliatissimo, come si vede, che può mutare in maniera molto significativa il ranking di partenza della pool promozione.

Non molto diversa è la situazione nel girone B, dove Altino, Busto Arsizio e Altamura sono in piena lotta per la quinta piazza, trovandosi racchiuse in due soli punti fra quota 24 e 23. Le prime due sono impegnate sui campi di due squadre che sono già certe di non prendere parte alla pool promozione, Offanengo e Modena, mentre Altino ospita un Talmassons alla ricerca di un risultato positivo dopo tre pesanti sconfitte consecutive che sono costate la panchina a Leonardo Barbieri. Paradossalmente un successo delle friulane sarebbe del tutto inutile per loro, perché i tre punti conquistati contro una squadra esclusa dalla pool promozione sarebbero inservibili dalla settimana prossima, mentre servirebbero moltissimo alle abruzzesi in caso di successo. Non ci inoltriamo, poi, nel ginepraio rappresentato dalle differenti combinazioni di risultati utili che Brescia, Altafratte, Fasano e la stessa Talmassons vantano con Altino, Busto Arsizio e Altamura, che danno vita a mille potenziali classifiche finali differenti, magari per pochi punti. L’unico team che può permettersi di fare da spettatore senza essere toccato da questa affollatissima volata finale è Costa Volpino, regina del girone A, che domani ospiterà Casalmaggiore, una specie di amichevole che non assegnerà punti utili a nessuna delle due formazioni. Le bergamasche, infatti, ne hanno conquistato 6 su 6 contro tutte e tre le squadre in lizza per la quinta piazza e quindi a loro poco importa come finirà la volata finale: i loro 18 e lo scettro di capolista al via della pool promozione non glieli toglie più nessuno.